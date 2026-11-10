आज का मिथुन राशिफल (10 नवंबर): आज कमाई के नए अवसर बनेंगे
Aaj Ka Mithun Rashifal 10 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 10 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Gemini Horoscope Mithun Rashifal 10 November 2026, मिथुन राशिफल : मन आज प्रेम से भरा रहेगा और बच्चों की अच्छी खबर खुशी बढ़ाएगी। जीवनसाथी के साथ तालमेल सहज होगा। किसी प्रिय मित्र से मिलने या साथ समय बिताने की संभावना है। पढ़ाई करने वालों की व्यस्तता सार्थक रहेगी और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। दिन केवल सुखद बातों में नहीं बीतेगा, दफ्तर के साथी की कोई मांग भी आपका समय लेगी। अपनी पहल से काम आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में गुरु प्रयास को बल देगा और पहला कदम उठाने के बाद परिणाम की दिशा खुलेगी। इसलिए दिन की गति इस बात से तय होगी कि आप काम कब शुरू करते हैं। निजी खुशी और काम की जिम्मेदारी साथ चलेंगी। किसी काम को छोटा समझकर टालते रहना बाद में कार्यक्रम को अधिक व्यस्त करेगा। आज सामने की मांग को समय पर पकड़ना आपके लिए खास महत्व रखेगा।
आज का मिथुन राशिफल (10 नवंबर): आज कमाई के नए अवसर बनेंगे
करियर राशिफल
दफ्तर में कार्यक्रम भरा रहेगा और किसी सहकर्मी का काम आपसे अतिरिक्त ध्यान मांगेगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के छठे भाव में काम और दिनचर्या को प्रमुख रखेगा। लगातार लगे रहने से उलझी मांग सुलझेगी और दिन का दबाव समझ में आने लगेगा। कारोबार का विस्तार करने के लिए दिन अनुकूल है। नया कदम उठाने के बाद आगे की संभावना स्पष्ट होने लगेगी, हालांकि परिणाम को तुरंत तय मानना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और तैयारी में अच्छी प्रगति के योग हैं। तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री बुध पढ़ाई तथा संदेशों पर ध्यान खींचेगा। किसी विचार को दोबारा समझाने की जरूरत सामने आएगी। पढ़ाई या काम की शुरुआत सबसे स्पष्ट हिस्से से करें।
धन राशिफल
कारोबार बढ़ाने की कोशिश से कमाई के नए अवसर बनने की संभावना है। अपने प्रयास से शुरू हुई बातचीत आर्थिक दिशा पकड़ने के योग रखती है। दिन सोचकर उठाए गए कारोबारी कदम के लिए अनुकूल है। किसी सौदे की चर्चा में अपनी बात स्पष्ट रख पाने से स्थिति समझना आसान होगा। केवल उत्साह के आधार पर अनुमान बढ़ा देना ठीक नहीं रहेगा। काम की व्यस्तता के बीच पैसे से जुड़ा संदेश दोबारा पढ़ने की जरूरत महसूस होगी। निजी मुलाकात पर कुछ खर्च होने की संभावना है, हालांकि उसका स्वरूप आपकी योजना पर निर्भर रहेगा। कारोबारी विस्तार पर रकम लगाने से पहले उसकी अपनी सीमा तय करें।
लव राशिफल
बच्चों की ओर से अच्छी खबर मिलेगी और घर की बातचीत में प्रसन्नता रहेगी। उनके प्रयास की चर्चा आपको संतोष देगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और दिन भर की व्यस्तता सुनाने का मन होगा। प्रेम संबंध में मिलने की इच्छा मजबूत होगी। किसी मित्र के साथ मुलाकात की योजना बनने की संभावना है। अपनी भावना कहने के लिए शब्द सहज मिलेंगे, फिर भी संदेश के अर्थ को लेकर थोड़ी उलझन सामने आ सकती है। साथ बिताए समय में काम का विषय बीच में आएगा, लेकिन अपनापन बना रहेगा। अपनी मुलाकात का समय स्पष्ट बता दें ताकि इंतजार को लेकर भ्रम न रहे।
सेहत राशिफल
व्यस्त कार्यक्रम के कारण आराम की जरूरत अधिक महसूस होने की संभावना है। एक काम खत्म होते ही दूसरा सामने आने से दिन की गति तेज रहेगी। निजी खुशी मन को हल्का रखेगी, पर शरीर की थकान का अनुमान देर से होगा। काम में लगातार लगे रहने की क्षमता दिन संभालने में मदद करेगी। फिर भी भोजन या विश्राम को बार बार टालना सहजता घटाएगा। दिनचर्या का नियमित हिस्सा पूरा करने पर मन को स्थिरता मिलेगी। काम के बीच तय समय पर छोटा विश्राम लें। शाम को अपनों के साथ बातचीत दिन की भागदौड़ से मन को अलग करेगी।
शुभ अंक- ४
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
कारोबार या पढ़ाई का वह पहला कदम आज उठाएं जिसे आप टाल रहे थे।
क्या न करें
सहकर्मी को जवाब देने के लिए दिन के आखिरी हिस्से तक इंतजार न कराएं।
कल का राशिफल
कल शिक्षा और करियर में प्रगति के योग हैं। काम में साहस बढ़ेगा और ऊर्जा अच्छी रहेगी। पारिवारिक आयोजन संभव है, जबकि कारोबारी विस्तार के लिए यात्रा की संभावना बनेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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