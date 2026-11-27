Gemini Horoscope: 28 नवंबर को मिथुन राशि वालों के लिए बातचीत और आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रह सकता है। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और रिश्तेदारों के साथ पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिलेगा। धन संचय और निवेश के लिए दिन अच्छा रहने के संकेत हैं।

Gemini Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Mithun Rashifal: मन आज खुलकर अपनी बात कहने को तैयार रहेगा और आपकी बोली लोगों को प्रभावित करेगी। रिश्तेदारों से बातचीत में आपकी बात सुनी जाएगी। किसी मतभेद को सुलझाने की पहल सफल होगी और संबंधों में मेल बढ़ेगा। धन संचय और निवेश के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। घर में मेहमान आने की संभावना है, जिससे रोज की दिनचर्या में हलचल होगी। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने के लिए भी समय शुभ है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी। सहज बातचीत शुरुआत को आसान बनाएगी, आगे का काम लगातार प्रयास मांगेगा। अपनी जरूरतों को लेकर सजगता रहेगी और परिवार के विषय भी ध्यान खींचेंगे। दिन की खास ताकत आपकी अभिव्यक्ति होगी। परिचित लोगों के बीच अपनी बात साफ कह पाने का संतोष रहेगा।

मिथुन राशि का करियर राशिफल दफ्तर में अपनी भूमिका और अधिकार का प्रश्न ध्यान में रहेगा। वृश्चिक राशि के छठे भाव में सूर्य वरिष्ठों तथा आत्मसम्मान को प्रमुख बनाएगा। किसी काम पर बात रखते समय अपने योगदान का महत्व महसूस होगा। लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मेहनत का दौर रहेगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु किसी पुराने प्रयास का आग्रह ढीला करेगा और पीछे हटने का मन होगा। काम अधूरा छोड़ने से सावधान रहें। एक जरूरी जिम्मेदारी पूरी करने का समय अलग रखें। छोटे बच्चे की शिक्षा आरंभ कराने पर घर में सकारात्मक बातचीत होगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की दिशा पर चर्चा उपयोगी रहेगी। अपनी बात कहने की क्षमता काम आएगी, मगर पेशेवर परिणाम में आपके नियमित प्रयास की भूमिका रहेगी।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल बचत जोड़ने और निवेश करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। पैसा भविष्य की जरूरत के लिए अलग रखने का विचार मजबूत होगा। परिवार के साथ आर्थिक प्राथमिकताओं पर साफ बातचीत होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के पहले भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के दूसरे भाव में आएगा। आरंभ में मन ऊंचा तथा संवेदनशील होगा, फिर दिन के बड़े हिस्से में परिवार और खर्च केंद्र में रहेंगे। अपनी पसंद के साथ घर की जरूरत भी दिखाई देगी। निवेश के लिए उपलब्ध रकम की सीमा तय करें। आज संचय की ओर उठाया कदम आपकी प्राथमिकता बनेगा। खाने पीने पर होने वाले खर्च की बात भी घर में होगी।

मिथुन राशि का लव राशिफल आपकी बोली में असर रहेगा और रिश्तों में निकटता बढ़ाने की कोशिश सफल होगी। रिश्तेदारों के साथ पुरानी खटास पर बातचीत आगे बढ़ेगी। विरोध रखने वालों के साथ मुद्दे सुलझाने के लिए भी समय अनुकूल है। अपनी बात शांत ढंग से कहेंगे तो संवाद की गुंजाइश बनेगी। घर में मेहमान के आने की संभावना से मिल बैठने का माहौल बन सकता है। परिवार के बीच खानपान और घरेलू जरूरतों की चर्चा होगी। किसी करीबी की बात भावनाओं को जल्दी छुएगी। पुराने मतभेद पर एक स्पष्ट बातचीत शुरू करें। संबंधों में मेल बढ़ने से मन को संतोष होगा। अपनी अभिव्यक्ति के असर का अनुभव किसी सहज घरेलू बातचीत में भी होगा और जुड़ाव बढ़ेगा।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल भावनाएं संवेदनशील रहेंगी और अपना हाल समझने की इच्छा होगी। किसी परिचित की बात देर तक मन में रहेगी। दिन के साथ खानपान का विषय प्रमुख होगा और घर की पसंद पर बातचीत होगी। काम की मेहनत के बीच विश्राम के लिए समय निकालने की जरूरत महसूस होगी। भोजन का सामान्य समय बनाए रखें। मन ऊंचा होने के कारण अपनी बात कहने का उत्साह रहेगा, फिर भी हर चर्चा में ऊर्जा लगाने की इच्छा एक जैसी नहीं होगी। कुछ प्रयासों से मन हटेगा तो शांत बैठना अच्छा लगेगा। घर की परिचित दिनचर्या में सहजता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर आज के संकेत किसी खास शारीरिक परिणाम की पुष्टि नहीं करते।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- बचत की रकम अलग रखकर निवेश का फैसला लें।

क्या न करें- मतभेद सुलझाते समय सामने वाले की बात बीच में न काटें।