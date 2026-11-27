मिथुन राशिफल (28 नवंबर): धन निवेश और बचत के लिए शुभ दिन, बातचीत से सुलझेंगे पुराने मतभेद
Gemini Horoscope: 28 नवंबर को मिथुन राशि वालों के लिए बातचीत और आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रह सकता है। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और रिश्तेदारों के साथ पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिलेगा। धन संचय और निवेश के लिए दिन अच्छा रहने के संकेत हैं।
Gemini Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Mithun Rashifal: मन आज खुलकर अपनी बात कहने को तैयार रहेगा और आपकी बोली लोगों को प्रभावित करेगी। रिश्तेदारों से बातचीत में आपकी बात सुनी जाएगी। किसी मतभेद को सुलझाने की पहल सफल होगी और संबंधों में मेल बढ़ेगा। धन संचय और निवेश के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। घर में मेहमान आने की संभावना है, जिससे रोज की दिनचर्या में हलचल होगी। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने के लिए भी समय शुभ है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी। सहज बातचीत शुरुआत को आसान बनाएगी, आगे का काम लगातार प्रयास मांगेगा। अपनी जरूरतों को लेकर सजगता रहेगी और परिवार के विषय भी ध्यान खींचेंगे। दिन की खास ताकत आपकी अभिव्यक्ति होगी। परिचित लोगों के बीच अपनी बात साफ कह पाने का संतोष रहेगा।
28 नवंबर को मिथुन राशि वालों के लिए धन निवेश, बचत और पारिवारिक रिश्तों के मामले में क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आज आपकी वाणी से पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
दफ्तर में अपनी भूमिका और अधिकार का प्रश्न ध्यान में रहेगा। वृश्चिक राशि के छठे भाव में सूर्य वरिष्ठों तथा आत्मसम्मान को प्रमुख बनाएगा। किसी काम पर बात रखते समय अपने योगदान का महत्व महसूस होगा। लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मेहनत का दौर रहेगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु किसी पुराने प्रयास का आग्रह ढीला करेगा और पीछे हटने का मन होगा। काम अधूरा छोड़ने से सावधान रहें। एक जरूरी जिम्मेदारी पूरी करने का समय अलग रखें। छोटे बच्चे की शिक्षा आरंभ कराने पर घर में सकारात्मक बातचीत होगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की दिशा पर चर्चा उपयोगी रहेगी। अपनी बात कहने की क्षमता काम आएगी, मगर पेशेवर परिणाम में आपके नियमित प्रयास की भूमिका रहेगी।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
बचत जोड़ने और निवेश करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। पैसा भविष्य की जरूरत के लिए अलग रखने का विचार मजबूत होगा। परिवार के साथ आर्थिक प्राथमिकताओं पर साफ बातचीत होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के पहले भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के दूसरे भाव में आएगा। आरंभ में मन ऊंचा तथा संवेदनशील होगा, फिर दिन के बड़े हिस्से में परिवार और खर्च केंद्र में रहेंगे। अपनी पसंद के साथ घर की जरूरत भी दिखाई देगी। निवेश के लिए उपलब्ध रकम की सीमा तय करें। आज संचय की ओर उठाया कदम आपकी प्राथमिकता बनेगा। खाने पीने पर होने वाले खर्च की बात भी घर में होगी।
मिथुन राशि का लव राशिफल
आपकी बोली में असर रहेगा और रिश्तों में निकटता बढ़ाने की कोशिश सफल होगी। रिश्तेदारों के साथ पुरानी खटास पर बातचीत आगे बढ़ेगी। विरोध रखने वालों के साथ मुद्दे सुलझाने के लिए भी समय अनुकूल है। अपनी बात शांत ढंग से कहेंगे तो संवाद की गुंजाइश बनेगी। घर में मेहमान के आने की संभावना से मिल बैठने का माहौल बन सकता है। परिवार के बीच खानपान और घरेलू जरूरतों की चर्चा होगी। किसी करीबी की बात भावनाओं को जल्दी छुएगी। पुराने मतभेद पर एक स्पष्ट बातचीत शुरू करें। संबंधों में मेल बढ़ने से मन को संतोष होगा। अपनी अभिव्यक्ति के असर का अनुभव किसी सहज घरेलू बातचीत में भी होगा और जुड़ाव बढ़ेगा।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
भावनाएं संवेदनशील रहेंगी और अपना हाल समझने की इच्छा होगी। किसी परिचित की बात देर तक मन में रहेगी। दिन के साथ खानपान का विषय प्रमुख होगा और घर की पसंद पर बातचीत होगी। काम की मेहनत के बीच विश्राम के लिए समय निकालने की जरूरत महसूस होगी। भोजन का सामान्य समय बनाए रखें। मन ऊंचा होने के कारण अपनी बात कहने का उत्साह रहेगा, फिर भी हर चर्चा में ऊर्जा लगाने की इच्छा एक जैसी नहीं होगी। कुछ प्रयासों से मन हटेगा तो शांत बैठना अच्छा लगेगा। घर की परिचित दिनचर्या में सहजता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर आज के संकेत किसी खास शारीरिक परिणाम की पुष्टि नहीं करते।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- बचत की रकम अलग रखकर निवेश का फैसला लें।
क्या न करें- मतभेद सुलझाते समय सामने वाले की बात बीच में न काटें।
कल का राशिफल- कल साहस बढ़ेगा और कुछ अलग करने का मन होगा। छोटी यात्रा के योग हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। वाहन खरीद टालें। जीवनसाथी से बहस का तनाव रहेगा। सेहत में सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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