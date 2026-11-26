27 नवंबर को मिथुन राशि वालों के लिए समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं। लोगों के बीच आपकी बातों को महत्व मिलेगा और कारोबारियों को नए संपर्कों से ऑर्डर मिल सकते हैं। करियर में पहल करने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी बड़े फैसले को लेकर मन में असमंजस रह सकता है।

Gemini Horoscope (27 November 2026), Aaj Ka Mithun Rashifal: फैसला लेने की बारी आएगी तो आज अपने ही विचार पर दोबारा सोचेंगे, फिर भी यह सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा। समाज में मान और सम्मान मिलेगा। लोगों के बीच आपकी मौजूदगी का महत्व रहेगा और अपनी बात रखकर प्रसन्न होंगे। इसके साथ मन में कुछ उलझन भी होगी। अच्छी बात होने पर खुशी मिलेगी, लेकिन अगला कदम तय करते हुए आत्मविश्वास डगमगाएगा। कुंभ राशि के नौवें भाव में राहु किसी नए विचार या सीख के प्रति अचानक तीखी रुचि जगाएगा। उसे जल्द समझ लेने की बेचैनी होगी। बाहर से दिन अच्छा दिखेगा और भीतर खुशी के साथ सवाल भी चलते रहेंगे।

मिथुन राशि का करियर राशिफल कारोबारियों को अलग अलग संपर्कों से नए ऑर्डर आसानी से मिलने के योग हैं। काम की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। अवसर सामने आने पर उत्साह बढ़ेगा, हालांकि अपनी तैयारी को लेकर मन में संशय रहेगा। दफ्तर में पहल करने की इच्छा होगी और अपनी बात जल्दी पूरी करना चाहेंगे। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी मंगल प्रयास में जोश देगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट लाएगा। सहकर्मी की धीमी प्रतिक्रिया आज ज्यादा खलेगी। पढ़ाई में नए विषय को जानने की उत्सुकता होगी, पर ध्यान दूसरी दिलचस्प बात की ओर भी जाएगा। महत्वपूर्ण कामकाजी निर्णय पर सोचने का समय रखें। समझदारी से लिया गया सीमित व्यावसायिक जोखिम परखने के लिए दिन अनुकूल है।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल नए कारोबारी काम मिलने की संभावना आगे की आमदनी को लेकर उम्मीद जगाएगी। अलग संपर्कों से आती मांग देखकर काम बढ़ाने का विचार होगा। फिर भी आज आर्थिक निर्णय के समय अपनी समझ पर पूरा भरोसा करना कठिन लगेगा। किसी योजना को लेकर पहले उत्साह होगा और कुछ देर बाद उसी पर सवाल उठेंगे। धन लगाने की बात में यही बदलता मन प्रमुख रहेगा। अपने कारोबार में सोचा समझा जोखिम लेने की गुंजाइश है, लेकिन बड़े लाभ का भरोसा लेकर बढ़ना ठीक नहीं होगा। उपलब्ध रकम के भीतर ही निर्णय लें। चेतावनी साफ है, जल्द कमाई की उम्मीद में उठाया बड़ा कदम आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। अवसरों की खुशी के साथ सही चुनाव की उलझन भी रहेगी।

मिथुन राशि का लव राशिफल समाज में सम्मान मिलने का अनुभव अपने लोगों से साझा करना अच्छा लगेगा। परिचितों के बीच आपकी बात सुनी जाएगी और बातचीत में अपनी जगह महसूस होगी। घर लौटकर दिन की अच्छी बात बताने का मन होगा। भावनाएं आज जल्दी प्रभावित होंगी, क्योंकि पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे मन ऊंचा और संवेदनशील होगा तथा ध्यान अपनी जरूरतों पर रहेगा। किसी करीबी की छोटी प्रतिक्रिया भी देर तक याद रहेगी। अच्छी बातचीत के बाद भी उसके किसी शब्द पर सोचेंगे। अपनी उलझन करीबी व्यक्ति से सीधे कहें। अपनापन महसूस होगा, हालांकि मन की अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं होगी। खुशी के बीच अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश चलती रहेगी।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल उत्साह रहेगा, साथ में मन की तेज गति विश्राम को प्रभावित कर सकती है। किसी काम में पूरे जोश से जुटने के बाद छोटी रुकावट पर चिढ़ होगी। निर्णय दोहराकर सोचने से मानसिक थकान की संभावना है। लोगों से मिली सराहना मन को अच्छा लगेगी, फिर किसी अधूरे सवाल पर ध्यान लौट जाएगा। दिन के बीच कुछ देर शांत बैठें। आज अपने अनुभव को समझने की इच्छा अधिक रहेगी। बाहर की सक्रियता के बाद निजी समय अच्छा लगेगा। काम और बातचीत समाप्त होने पर भी अगली संभावना का विचार चलता रहेगा। दिन की खुशी याद करने पर मन फिर ऊंचा होगा, जबकि किसी फैसले को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- सबसे महत्वपूर्ण फैसले पर शांत होकर दोबारा विचार करें।

क्या न करें- छोटी असहमति पर सहकर्मी को तीखा जवाब न दें।