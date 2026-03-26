मिथुन राशिफल 27 मार्च 2026: ऑफिस में जिम्मेदारी लेने से ना हटें पीछे, मिलेंगे नए मौके, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 27 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 27 March 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ होगा। आज आपके रिश्तों में अच्छे और खुशहाल पल आ सकते हैं, इसलिए अपने पार्टनर या परिवार के साथ समय बिताएं और उन्हें समझने की कोशिश करें। इससे रिश्ता और भी मजबूत होगा। काम के मामले में आपको नए मौके मिल सकते हैं, जो आपकी क्षमता और मेहनत को परखेंगे। इसलिए आत्मविश्वास के साथ नए काम करने के लिए तैयार रहें और ऑफिस में जिम्मेदारी लेने से पीछे न हटें। आर्थिक स्थिति आज ठीक रहेगी, किसी तरह की पैसों की कमी नहीं दिख रही है। साथ ही, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी।
मिथुन राशि लव राशिफल
रिश्ते की बात करें, तो मिथुन राशि वालों को आड अपने रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। आपके फैसले और पुराने मुद्दों को सुलझाने की इच्छा आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगी। दिन की शुरुआत में थोड़ी बहुत अनबन या छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें प्यार और समझदारी से आसानी से हैंडल कर लेंगे। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं और अपनी खुशियां व दुख दोनों शेयर करें। आज आपको थोड़ा ज्यादा रोमांटिक और अपने जज्बात खुलकर जाहिर करने की जरूरत है। अगर आप यात्रा पर हैं, तो फोन या मैसेज के जरिए अपने पार्टनर से कनेक्ट रहें।
मिथुन करियर राशिफल
आज आपको ऑफिस में आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए और गॉसिप या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना बेहतर रहेगा। आज आप एक टीम प्लेयर के रूप में काम करेंगे और विदेशी क्लाइंट्स के साथ भी काम करने का मौका मिल सकता है। यहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अगर किसी सहकर्मी के साथ कोई प्रोफेशनल समस्या है, तो HR (ह्यूमन रिसोर्स) टीम के साथ आपका अच्छा संबंध उसे सुलझाने में मदद करेगा। हेल्थकेयर, आईटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें अपने काम को बढ़ाने के लिए निवेश मिल सकता है। साथ ही, आज आप आत्मविश्वास के साथ कोई नया बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं।
मिथुन मनी राशिफल
आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं रह सकती। पैसों से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए खर्च और निवेश को लेकर सावधानी रखना जरूरी है। आज शेयर मार्केट या कहीं भी बिना सोचे-समझे पैसा लगाना ठीक नहीं रहेगा। बड़े वित्तीय फैसले लेने से बचें, खासकर बिजनेस करने वाले लोग आज बड़ी इन्वेस्टमेंट न करें। हालांकि, कुछ महिलाओं के लिए किसी दोस्त के साथ पैसे से जुड़ा पुराना मामला सुलझ सकता है, जिससे राहत मिलेगी। वहीं, परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मुद्दे का हल निकलने की भी संभावना है।
मिथुन हेल्थ राशिफल
आज मिथुन राशि वालों को अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खासकर आपको अपने पर्सनल और ऑफिस जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऑफिस का तनाव घर पर लाने से बचें, इससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। जिन लोगों को पहले से हार्ट से जुड़ी समस्या है, उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि दिक्कत बढ़ सकती है। खाने-पीने में भी ध्यान रखें, तले-भुने खाने से दूर रहें और हेल्दी व बेक्ड स्नैक्स को अपनाएं। बच्चों को आज मुंह या दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए उनकी सेहत पर ध्यान दें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट