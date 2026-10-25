आज का मिथुन राशिफल 25 अक्टूबर 2026: करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पैसों के मामले में रहें सतर्क

आज 25 अक्टूबर 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा करियर, धन और रिश्तों का हाल? जानें नीच के मंगल एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के विशेष उपाय।

आज आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के दसवें भाव में रहेगा। जिम्मेदारी पूरी करने और अपने काम की स्थिति स्पष्ट रखने पर ध्यान रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा, तब परिचितों से संवाद और आगे के लक्ष्यों की चर्चा उपयोगी हो सकती है। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। यहां काम की गुणवत्ता, जवाबदेही और निरंतरता महत्वपूर्ण हैं, केवल दिखाई देने वाली व्यस्तता नहीं। प्रशंसा मिले तो स्वीकार करें, लेकिन उसके आधार पर क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न लें। कोई प्रतिक्रिया देर से आए तो उसे तुरंत अस्वीकृति मानने की भी जरूरत नहीं है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल काम का नया अवसर आए तो उसकी मांग और अपनी तैयारी का मिलान करें। व्यापार में पूछताछ मिलना और पक्का आदेश मिलना अलग बातें हैं, इसलिए मात्रा, भुगतान तथा आपूर्ति की शर्तें लिखित रूप में लें। बुध तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री है। प्रस्तुति, रचनात्मक मसौदे और पढ़ाई की पुरानी गलतियां सुधारना उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थियों को केवल पढ़ा हुआ परिचित लगने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पुस्तक बंद करके उत्तर लिखें और देखें कि कहां तर्क अधूरा रह गया। किसी वरिष्ठ से प्रतिक्रिया मांगनी हो तो अपने काम का स्पष्ट हिस्सा दिखाएं। आज जिम्मेदारी स्वीकारने से पहले यह भी पूछना उचित होगा कि सफलता किस आधार पर आंकी जाएगी। सहयोगियों के हिस्से का श्रेय अपने नाम न जोड़ें और अपना योगदान भी अस्पष्ट न छोड़ें।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से उपयोग, परिवार के बजट पर संयत बातचीत और जरूरी सीखने पर खर्च उपयोगी हो सकते हैं। फिर भी इसे जोखिम भरे निवेश की मंजूरी न समझें। मंगल भी कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच स्थिति में है, इसलिए धन संबंधी चर्चा में जल्दबाजी या तीखा उत्तर देने से बचना बेहतर होगा। किसी भुगतान पर असहमति हो तो रकम और शर्त का दस्तावेज सामने रखें। सट्टे या बहुत जल्दी लाभ के दावे को सामान्य बचत का विकल्प न बनाएं। खरीद से पहले अपनी मौजूदा वस्तुओं और सुविधाओं का उपयोग देखकर फैसला करें।

मिथुन राशि का लव राशिफल राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े विश्वासों और रोजमर्रा के संवाद के बीच तालमेल मांगती है। रिश्ते में विचार अलग हों तो दूसरे की पूरी बात सुनना जरूरी है। किसी सिद्धांत को साबित करने के लिए निजी बातचीत को बहस में न बदलें। यदि साथी आपकी योजना से सहमत नहीं है, तो पहले उसकी व्यावहारिक चिंता समझें। अविवाहित लोग साझा रुचि के आधार पर बातचीत बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी चर्चा से गहरी अनुकूलता तय नहीं होती। बच्चों या छोटे परिजनों से बात करते समय निर्देशों की लंबी सूची के बजाय उनकी कठिनाई पूछें।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल लगातार जिम्मेदारियों के बारे में सोचते रहने से आराम का समय भी काम जैसा लग सकता है। दिन में कुछ देर संदेश और सूचनाएं बंद करके शांत गतिविधि चुनें। बैठकर काम करते हों तो शरीर की स्थिति बदलते रहें और सहज गति से चलें। भोजन जल्दबाजी में करने के बजाय उसके लिए अलग समय रखें। शाम की बातचीत सुखद लगे तब भी नींद की सामान्य दिनचर्या बहुत न खिसकाएं। निर्णय को लेकर असमंजस हो तो हर व्यक्ति से राय लेने के बजाय तथ्य लिखें। लगातार बेचैनी या अन्य परेशानी रोजमर्रा पर असर डाले तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें।

शुभ अंक - 5

शुभ रंग - हरा

शुभ मुहूर्त - अभिजित मुहूर्त: 11:42 से दोपहर 12:27 बजे तक। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें - पूरा किए काम का छोटा रिकॉर्ड बनाएं और अगला कदम संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट बताएं। विद्यार्थी अपनी एक बार-बार होने वाली गलती चुनकर उसके सही तरीके का लिखित अभ्यास करें, केवल समाधान देखकर आगे न बढ़ें।