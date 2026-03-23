मिथुन राशिफल 24 मार्च: मिथुन राशि वाले आज छोटे-छोटे खर्चों पर दें ध्यान, अच्छी सेहत के लिए करें ये काम
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 24 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 24 March 2026: आज आपका दिमाग तेज और एक्टिव रहेगा। छोटी-छोटी बातों और लोगों से बातचीत से आपको नई बातें सीखने को मिलेंगी। जो भी नए आइडिया आएं, उन्हें नोट करें और धीरे-धीरे उन पर काम करें। आज का दिन साफ सोच और अच्छे व्यवहार के लिए सही है। अपनी बात संक्षेप में रखें और दूसरों की बात ध्यान से सुनें। बहुत सारे काम एक साथ करने की बजाय 1-2 जरूरी काम चुनकर पूरे करें। ध्यान क भटकने से बचाएं और दिन के अंत में अपनी लिस्ट देखकर आगे की योजना बनाएं।
मिथुन राशि लव राशिफल
आज अपने किसी खास व्यक्ति से खुलकर और प्यार से बात करना बहुत जरूरी है। जब आप दोस्ताना अंदाज में बातचीत करते हैं, तो रिश्ता अपने आप मजबूत होने लगता है। आप सामने वाले से छोटे-छोटे सवाल पूछें और उनकी तारीफ करें, ये छोटी बातें रिश्ते में खुशी लाती हैं। अपनी भावनाओं को लेकर ज्यादा सोचने या उलझने से बचें। जो पल चल रहा है, उसी में रहें और सामने वाले की बातों पर ध्यान दें। सच्चे और दिल से बोले गए शब्द सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और आपके रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। ध्यान रखें कि छोटी-छोटी देखभाल और ध्यान देने से ही प्यार बढ़ता है और सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार और सम्मान देने लगता है।
मिथुन करियर राशिफल
आज काम पर आपको अपनी बात साफ और सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्लान या काम समझ में न आए, तो खुलकर पूछें और छोटी-छोटी कंफ्यूजन को तुरंत दूर करें। अपडेट देते समय ज्यादा लंबा बोलने की बजाय सीधी और साफ बात करें। इससे सामने वाले को जल्दी समझ आएगा। एक साथ कई काम करने की बजाय एक-एक करके जरूरी काम पूरा करें। इससे काम बेहतर होगा और गलती कम होगी। छोटा लेकिन साफ-सुथरा लिखा हुआ मैसेज भी कन्फ्यूजन से बचा सकता है। इसलिए काम को नोट करें और एक छोटी चेकलिस्ट बनाकर रखें, ताकि आपको पता रहे कि क्या-क्या पूरा करना है। आपका मिलनसार और व्यवस्थित तरीका टीम के साथ काम करना आसान बनाएगा और आप धीरे-धीरे एक अच्छे लीडर के रूप में नजर आएंगे।
मिथुन मनी राशिफल
आज अपने छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान दें और हिसाब साफ रखें। अचानक खरीदारी करने से बचें। कुछ भी नया लेने से पहले विकल्पों की तुलना करें। अगर किसी के साथ खर्च शेयर करना है, तो पहले ही साफ बात कर लें। थोड़ी-सी प्लानिंग से आप भविष्य में होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। छोटे-छोटे सेविंग गोल बनाएं और धीरे-धीरे उन्हें पूरा करें।
मिथुन हेल्थ राशिफल
आज आपको अपने मन और शरीर दोनों का संतुलन बनाए रखना है। इसके लिए दिनभर में थोड़े-थोड़े ब्रेक लें, गहरी सांस लें और हल्की-फुल्की मूवमेंट करें। अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें और थोड़ी देर टहल लें, इससे दिमाग भी फ्रेश रहेगा। खाने में हल्का और सादा शाकाहारी भोजन लें, जिससे पाचन सही रहे और शरीर में ऊर्जा बनी रहे। ज्यादा शोर-शराबे या तनाव वाली जगहों से दूर रहने की कोशिश करें। सोने से पहले थोड़ी देर रिलैक्स करें या कोई शांत करने वाली आदत अपनाएं, जैसे धीमी सांस लेना। ये छोटी-छोटी आदतें आपके मूड, ध्यान और सेहत को बेहतर बनाएंगी। गुनगुना पानी पिएं और बीच-बीच में आंखों को भी आराम दें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट