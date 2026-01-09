मिथुन राशिफल 2026: पढ़ें नए साल की मिथुन राशि की टॉप 5 भविष्यवाणी
mithun rashifal 2026:15 जनवरी के बाद किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में कुछ बदलाव की संभावना बन रही है। किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। 13 फरवरी के बाद भागदौड़ के सार्थक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
Gemini Horoscope 2026: देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए साल 2026 बहुत खास रहने वाला है करियर से लेकर मौके, सेल्फ विकास मजबूत ग्रहों का सपोर्ट आपको करियर से लेकर पर्सनल फाइनेंस और एजुकेशन में तरक्की दिलाएगा। इस साल राहु, शनि और गुरु आपके कम्युनिकेशनस्किल्स को अच्छा करके, इमोशनल बैलेंस लाकर देंगे। इसके अलावा प्रोफेशनली भी आप पहले से अधिक मजबूत हो जाएंगे। आपको इस साल के शुरू में मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। अगर सक्सेस को बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ मामलों में आपको धैर्य, अनुशासन, स्टेबिलिटी चाहिए है।
जनवरी में क्या-क्या बदलेगा
15 जनवरी के बाद किसी दोस्त से कारोबार में कुछ बदलाव की संभावना बन रही है। वर्ष के आरंभ में, आपके लग्न स्वामी बुध धनु राशि में गोचर करेंगे, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगी, इसे अलावा सूर्य और शुक्र, मंगल के साथ युति आपके आत्मविश्वास, लीडरशिप एबिलिट को बढ़ाएंगे, जिससे आप पर्सनल और सोशल लाइफ सामाजिक क्षेत्रों में एक मजबूत छाप छोड़ सकेंगे।
भागदौड़ के सार्थक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 11 मार्च से कारोबार में वृद्धि होगी। 03 अप्रैल से लाइफ स्टाइल आपके लिए दिक्कत वाला हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के कोशिश करें। 16 मई से अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। मन परेशान भी हो सकता है, परंतु किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है।