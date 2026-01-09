Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope 2026 yearly mithun rashifal 2026 kaisa rahega
मिथुन राशिफल 2026: पढ़ें नए साल की मिथुन राशि की टॉप 5 भविष्यवाणी

मिथुन राशिफल 2026: पढ़ें नए साल की मिथुन राशि की टॉप 5 भविष्यवाणी

संक्षेप:

 mithun rashifal 2026:15 जनवरी के बाद किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में कुछ बदलाव की संभावना बन रही है। किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। 13 फरवरी के बाद भागदौड़ के सार्थक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 

Jan 09, 2026 08:39 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope 2026: देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए साल 2026 बहुत खास रहने वाला है करियर से लेकर मौके, सेल्फ विकास मजबूत ग्रहों का सपोर्ट आपको करियर से लेकर पर्सनल फाइनेंस और एजुकेशन में तरक्की दिलाएगा। इस साल राहु, शनि और गुरु आपके कम्युनिकेशनस्किल्स को अच्छा करके, इमोशनल बैलेंस लाकर देंगे। इसके अलावा प्रोफेशनली भी आप पहले से अधिक मजबूत हो जाएंगे। आपको इस साल के शुरू में मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। अगर सक्सेस को बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ मामलों में आपको धैर्य, अनुशासन, स्टेबिलिटी चाहिए है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जनवरी में क्या-क्या बदलेगा

15 जनवरी के बाद किसी दोस्त से कारोबार में कुछ बदलाव की संभावना बन रही है। वर्ष के आरंभ में, आपके लग्न स्वामी बुध धनु राशि में गोचर करेंगे, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगी, इसे अलावा सूर्य और शुक्र, मंगल के साथ युति आपके आत्मविश्वास, लीडरशिप एबिलिट को बढ़ाएंगे, जिससे आप पर्सनल और सोशल लाइफ सामाजिक क्षेत्रों में एक मजबूत छाप छोड़ सकेंगे।

भागदौड़ के सार्थक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 11 मार्च से कारोबार में वृद्धि होगी। 03 अप्रैल से लाइफ स्टाइल आपके लिए दिक्कत वाला हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के कोशिश करें। 16 मई से अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। मन परेशान भी हो सकता है, परंतु किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Mithun Gemini Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने