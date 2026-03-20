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मिथुन राशिफल 20 मार्च: आज पार्टनर पर इस वक्त रखें नजर, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, बच्चों को लग सकती है चोट

Mar 20, 2026 07:47 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 20 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशिफल 20 मार्च: आज पार्टनर पर इस वक्त रखें नजर, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, बच्चों को लग सकती है चोट

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 20 March 2026: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए रोमांटिक रहेने वाला है। पार्टनर के साथ खुलकर अपनी भावनाओं को जाहिर जरूर करें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिले तो ना हिचकें। इससे ना सिर्फ आपको खुद को साबित करने का मौका मिलेगा बल्कि आगे चलकर अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आज कई लोगों के लिए तरक्की के अच्छे योग बन सकते हैं। अब नीचे विस्तार से जानें कि तुला राशि वालों की लव लाइफ, करियर, मनी और हेल्थ से जुड़ी चीजों में आज क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकता है?

यहां पढ़ें मिथुन राशि के लिए 20 मार्च 2026 का विस्तृत राशिफल

मिथुन लव राशिफल, Gemini Love Horoscope Today

आज मिथुन राशि वालों की लव लाइफ बेहद ही खास होने वाली है। आज रिश्ते में रोमांस बढ़ने के चांस हैं। पार्टनर के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। पार्टनर जब भी अपनी ओर से कुछ कहें तो ध्यान और धैर्य के साथ उन्हें सुनने की कोशिश करें। अगर कुछ चीजें कंट्रोल में ना हो तब भी अपने पार्टनर से बात करते समय धैर्य रखें। कड़वे शब्द बोलने से बचें। आपके रिश्ते में कोई दोस्त या फिर भाई-बहन दखलअंदाजी दे सकते हैं, इसे रोकने की कोशिश करें नहीं तो आने वाले समय में कलह की बुरी स्थिति बन सकती है। जो लोग सिंगल हैं, आज उनकी मुलाकात किसी नए शख्स से हो सकती है। जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो आज अपने पार्टनर पर खास ध्यान और नजर रखें और खासकर कि दिन के दूसरे हिस्से में।

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मिथुन करियर राशिफल, Gemini Career Horoscope Today

प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ओर से हमेशा 100 प्रतिशत ही देने की कोशिश करें। कुछ लोग आज ऑफिस में होने वाली राजनीति से परेशान हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को क्लाइंट्स से डील करने के दौरान कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं। अगर आज रिस्क लेने का मन है तो ले लें क्योंकि इससे फायदा मिल सकता है। मिथुन राशि के कुछ जातक औज किसी खास प्रोजेक्ट से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए टेक्निकल स्किल्स की परीक्षा दोनी पड़ सकती है। जो लोग कई दिनों से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वो लोग आज दिन की शुरुआत में ही रिजाइन दे सकते हैं। इसके बाद जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट कर दें। जो लोग आज नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ होगा।

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मिथुन मनी राशिफल, Gemini Money Horoscope Today

आज कई अलग-अलग सोर्स से पैसा मिल सकता है। आपको बस सही तरीके से मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा कोई भी विवाद है तो उसे शांत रहकर सुलझाने की कोशिश करें। अगर इन्वेस्टमेंट का मन है तो फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही आज प्रॉपर्टी पर पैसा लगाने के लिए भी शुभ दिन है। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना मामला आज सुलझ सकता है। मिथुन राशि के कुछ लोग आज के दिन नई गाड़ी खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं।

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मिथुन हेल्थ राशिफल, Gemini Health Horoscope Today

आज मिथुन राशि वाले लोग अपनी हेल्थ से जुड़े किसी भी बदलाव को नजरअंदाज ना करें। जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंख, कान या मुंह से जुड़ी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और काम व पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो एडवेंचर एक्टिविटी करते समय सावधानी रखें। पहाड़ों पर कैंपिंग कर रहे बच्चों को शाम के समय हल्की चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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