मिथुन राशि 17 जुलाई 2026: सुबह से मेहनत लाएगी रंग, शाम तक हो सकता है आर्थिक लाभ
मिथुन राशिफल 17 जुलाई 2026: आज का दिन मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने का है। कामकाज में व्यस्तता रहेगी, लेकिन प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा।
Gemini Horoscope 17 July 2026, मिथुन राशिफल: यह दिन एक साथ दो तरह के अनुभव दे सकता है। मन कभी सक्रिय लगेगा, तो कभी थोड़ा बिखरा या सुस्त। ऐसा इसलिए कि भीतर बहुत कुछ चल रहा है, पर बाहर हर काम को सही ढंग से पूरा भी करना है। चंद्रमा प्रयास, संवाद और छोटे कामों की रफ्तार बढ़ा रहा है। इसलिए फोन, मैसेज, मीटिंग, आवेदन, यात्रा या किसी जरूरी फॉलोअप में व्यस्तता बनी रह सकती है। आपके भीतर हिम्मत भी रहेगी और कुछ अलग करने का मन भी बनेगा। हालांकि बुध आपकी राशि में वक्री है, इसलिए हर बात दोबारा सोचने और कहने की जरूरत पड़ सकती है। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि सुधार का मौका है। जो फैसला आप लेते हैं, उसके पीछे मेहनत भी लगानी होगी। दिन भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास से आगे बढ़ेगा। भाई बहन या करीबी परिचित के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, पर समझदारी से संभल जाएगा। कामकाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बस ध्यान भटकने से बचना होगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों में सामान्यता रहेगी, पर आपको अपनी बेचैनी को सीधे साथी पर नहीं उतारना चाहिए। कई बार मन की थकान को लोग सामने वाले की दूरी समझ लेते हैं। अगर शादीशुदा हैं, तो दिनचर्या, खर्च, बच्चों या समय की कमी पर बात हो सकती है। इसे विवाद न बनने दें। प्रेम संबंध में बातचीत अच्छी रहेगी, खासकर अगर आप सच्चाई से अपनी स्थिति बता दें। बहुत ज्यादा संदेश भेजने या जवाब की जल्दी करने से तनाव बढ़ सकता है। बच्चों से जुड़े मामलों में संतोष मिलेगा। परिवार के छोटे सदस्य आपकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। शांत और स्पष्ट संवाद ही आज रिश्तों की कुंजी रहेगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि समझने की क्षमता और लक्ष्य पर लौटने की ताकत दोनों मौजूद हैं। अगर हाल में मन भटका था, तो अब चीजें क्रम में आ सकती हैं। नोट्स, रिवीजन, भाषा, लेखन, मीडिया, बिक्री, मार्केटिंग, पढ़ाने या प्रस्तुति वाले काम में लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी साहसी फैसले या नई जिम्मेदारी से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आपकी छवि मजबूत हो सकती है। करियर में हर सफलता सीधे मेहनत से जुड़ी दिख रही है। कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। बुध की स्थिति के कारण ईमेल, शेड्यूल, डेटा और मौखिक निर्देश दोबारा जांचें। टीम के साथ तालमेल बना रहेगा, अगर आप एक साथ कई काम पकड़ने के बजाय प्राथमिकता तय करें।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
धन आने के योग हैं, पर साफ संकेत यही है कि पैसा प्रयास से आएगा। अचानक लाभ की उम्मीद रखने के बजाय बिल, भुगतान, फ्रीलांस काम, कमीशन या नियमित आय पर ध्यान दें। खर्च पूरी तरह नहीं रुकेंगे, खासकर यात्रा, संचार या छोटी जरूरतों पर रकम निकल सकती है। किसी को उधार देने या अनौपचारिक लेनदेन में सावधानी रखें। अगर नई खरीदारी जरूरी नहीं है, तो कुछ दिन रोकना ठीक रहेगा। बजट को छोटे हिस्सों में बांटकर चलेंगे तो दबाव कम होगा।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
बेचैनी और आलस एक साथ महसूस हो सकते हैं। इसका सीधा असर नींद, ध्यान और काम की गति पर पड़ सकता है। ज्यादा कैफीन, देर रात जागना और बिना ब्रेक काम करना थकान बढ़ाएगा। थोड़ी पैदल चाल, गहरी सांस और स्क्रीन से बीच बीच में दूरी लेना अच्छा रहेगा। दिन में पानी और हल्का भोजन लें। मन को स्थिर रखने के लिए कामों की छोटी सूची बनाएं और एक एक करके पूरा करें।
आज की सलाह: हड़बड़ी छोड़ें, छोटे कदमों से बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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