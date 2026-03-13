मिथुन राशिफल 14 मार्च: आज ऑफिस में इस तरह से शुरू करें काम, खरीददारी करते वक्त रखें इस बात का ध्यान
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 14 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 14 March 2026: आज मिथुन राशि के जातक काफी सोचेंगे। आपको कई तरह के आइडिया आ सकते हैं। आज के दिन अपनी बात को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। हो सके तो नया काम आजमाने की कोशिश करें। आज आपकी मुलाकात किसी मददगार इंसान से हो सकती है। ऑफिस में आज मन लगाकर काम करें। मन को शांत रखें। आज काम की बात को डायरी में नोट करते जाएं। आज आप कई नई चीजें सीख सकते हैं। आज अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश करें जो आपकी बात सुनें। क्लियर तरीके से बात करेंगे तो कोई उलझन नहीं होगी।
मिथुन लव राशिफल
जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, आज उनसे खुलकर बात करने की कोशिश करें। अपनी जरूरतों के बारे में बात करते समय ईमानदारी से बात करें। आज हल्की-फुल्की हुई बातचीत किसी प्यारी सी मुलाकात या फिर दोस्ताना प्लान में बदल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों का इनविटेशन स्वीकार करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर को एक छोटा सा सरप्राइज जरूर दें। इससे रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। आप कम बोलें लेकिन पार्टनर की बातों को ज्यादा सुनें। छोटी -छोटी बात पर तारीफ जरूर करें। हल्का-फुल्का मजाक ठीक है लेकिन कुछ ऐसा कहें कि पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे।
मिथुन करियर राशिफल
आज काम के मामले में आपका दिमाग बहुत तेज चलने वाला है। प्रियॉरिटी वाले काम को चुनें और उस पर सबसे पहले काम शुरू करें। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उन्हें छोटे-छोटे अपडेट देते रहें। अगर कोई नई स्किल सीख लेंगे तो आपके लिए काफी सही होगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन एक समय पर एक ही काम करें। फोकस एक काम पर रहेगा तो चीजें सही होंगी। ऐसा करने से क्वालिटी के साथ आप चीजें खत्म कर पाएंगे। अगर कोई फीडबैक मिले तो उसे पॉजिटिव तरीके से लें। शांत रहें। आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा। आगे चलकर आपको नया मौका मिल सकता है।
मिथुन मनी राशिफल
आज पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। हालांकि अपने खर्चे का हिसाब जरूर रखें। छोटी-छोटी बचत करने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। अगर कुछ खरीदना है तो बाकी ऑप्शन से तुलना जरूर कर लें। रिस्की चीजों से दूर रहें। समझदारी से कोई प्लान करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आज के दिन किसी को उधार देने से बचें।
मिथुन हेल्थ राशिफल
आज अपने मन को शांत रखें। इसके लिए काम के बीच में छोटा ब्रेक जरूर लें। आज के दिन धीरे-धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर काम ज्यादा हो तो गर्दन और कंधे की स्ट्रेचिंग जरूर करें। फ्रेश खाना ही खाएं। खाने में फल और ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें। कोशिश करें कि समय पर सो जाएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइमिंग कम करें। टीवी या फोन ज्यादा ना देखें। हल्की एक्सरसाइज करेंगे तो सही होगा। हल्की वॉक या फिर योगाभ्यास से आपको फायदा मिलेगा। अगर मन में किसी भी तरह का घबराहट हो तो किसी अपने से जरूर बात करें। आप अपनी चीजों को किसी डायरी में भी लिख सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट