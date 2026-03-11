मिथुन राशिफल 11 मार्च 2026: मिथुन राशि वाले नए कामों की कर सकते हैं शुरुआत, खर्चों का रखें हिसाब
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 11 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन…
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 11 March 2026: आज मिथुन राशि वालों का मन नई बातें जानने और सीखने के लिए उत्सुक रहेगा। छोटी-छोटी बातचीत और छोटे काम आपको नए विचार दे सकते हैं। अपने प्लान दोस्तों के साथ शेयर करें और धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं। दोस्ताना बातचीत और नए विचार आज छोटे-छोटे मौके ला सकते हैं। आज कोई आसान नई चीज सीखने की कोशिश करें और एक छोटा काम पूरा करें। परिवार से सहयोग और अच्छे शब्द मिल सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। शांत और लगातार कोशिश करने से छोटी मेहनत भी अच्छा परिणाम दे सकती है और आपका दिन खुशहाल रहेगा।
मिथुन लव राशिफल
आज आपकी बातों में प्यार और सकारात्मकता रहेगी। अपने पार्टनर से प्यार से बात करें और ऐसे छोटे सवाल पूछें जिनसे उन्हें लगे कि आप उनकी परवाह करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों से मुस्कुराकर मिलें और दिलचस्पी के साथ बातचीत करें। छोटी-छोटी बातें जैसे एक प्यारा संदेश या छोटा फोन कॉल भी बहुत मायने रखता है। मजाक करते समय ध्यान रखें कि कोई बात किसी को चोट न पहुंचाए। सामने वाले की भावनाओं को सुनें और अपनी योजनाएं धीरे-धीरे साझा करें।
मिथुन करियर राशिफल
आज काम में आपको नए और अच्छे विचार आ सकते हैं। किसी छोटे प्रोजेक्ट को शुरू करें या किसी रिपोर्ट को व्यवस्थित करें, इससे आपकी क्षमता दिखाई देगी। मीटिंग में साफ और सरल तरीके से अपनी बात रखें और कुछ छोटे सवाल पूछकर नई जानकारी हासिल करें। किसी सहकर्मी की मदद करना भी अच्छा रहेगा। छोटी बातों पर बहस करने से बचें। अपने कामों की सूची बनाकर उन्हें क्रम से पूरा करें। आज की छोटी सफलताएं आगे चलकर नए अवसर और बेहतर टीमवर्क ला सकती हैं।
मिथुन मनी राशिफल
आज पैसों की स्थिति सामान्य रह सकती है और थोड़ा लाभ भी मिल सकता है। अपने खर्चों का सही हिसाब रखें और अगर थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचे तो उसे बचत में रखें। बड़ी खरीदारी करने से पहले पूरी जानकारी ले लें और जरूरत हो तो उसे कुछ समय के लिए टाल दें। अगर कोई बिल आता है तो उसे व्यवस्थित तरीके से चुकाने की योजना बनाएं। इस हफ्ते एक छोटा बचत लक्ष्य तय करें और उस पर टिके रहें। ऐसे ऑफर से दूर रहें जो बहुत ज्यादा फायदा देने का वादा करते हों।
मिथुन हेल्थ राशिफल
आज सेहत ठीक रहेगा अगर आप अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें, हल्की सैर करें और स्ट्रेचिंग करें ताकि शरीर में जकड़न न हो। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और ताजे फल-सब्जियां खाएं। अगर चाहें तो रात में गर्म दूध भी पी सकते हैं। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। उसकी जगह थोड़ी पढ़ाई करें या हल्का संगीत सुनें। अगर तनाव महसूस हो तो कुछ मिनट गहरी सांस लें, इससे मन शांत होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट