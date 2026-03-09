मिथुन राशिफल 10 मार्च 2026: चुनौतियों स्वीकार करने से मिलेगी सफलता, विनम्रता से बढ़ेगी रिश्तों में मिठास
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 10 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन…, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Gemini Horoscope Today 10 March 2026, मिथुन राशिफल: 10 मार्च 2026 का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए संतुलन, विनम्रता और साहस का मिश्रण लेकर आ रहा है। बुध ग्रह की ऊर्जा आज आपको तेज दिमाग और स्पष्ट सोच देगी, लेकिन भावनाओं में थोड़ी उथल-पुथल भी रह सकती है। यदि आप चुनौतियों को सीना तानकर स्वीकार करेंगे और बातचीत में विनम्रता बनाए रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रेम में मिठास लाने और करियर में आगे बढ़ने का यह एक महत्वपूर्ण दिन है। आइए विस्तार से जानते हैं 10 मार्च 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मिथुन प्रेम राशिफल
प्रेम संबंधों में आज विनम्रता आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनेगी। यदि आप अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी बात को नरमी से रखेंगे तो छोटी-छोटी रुकावटें खुद-ब-खुद दूर हो जाएंगी। अहंकार या जिद दिखाने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। लंबे समय से चल रहे रिश्ते में आज पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा।
अविवाहित जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत आगे बढ़ने के योग हैं। शादीशुदा लोगों को ऑफिस या सोशल सर्कल में किसी के साथ अनावश्यक निकटता से दूर रहना चाहिए।
मिथुन करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन इन्हें स्वीकार करने से ही सफलता का रास्ता खुलेगा। ऑफिस में टीम के साथ मतभेद या किसी प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है। ऐसे में अपनी बात को विनम्रता से रखें और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। रचनात्मक क्षेत्र, मार्केटिंग, मीडिया, आईटी या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों को नए आइडिया पर काम करने का अच्छा समय है।
व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट या पार्टनरशिप के प्रस्ताव मिल सकते हैं। नौकरी तलाश रहे लोगों को आज कोई अच्छा ऑफर या कॉल मिलने की संभावना है। छात्रों की पढ़ाई और एग्जाम में फोकस बना रहेगा। दिन की शुरुआत में थोड़ी देरी या विरोध हो सकता है, लेकिन शाम तक मेहनत का फल मिलेगा।
मिथुन धन राशिफल
आर्थिक स्थिति आज स्थिर से ऊपर की ओर बढ़ने के संकेत दिखा रही है। छोटे-मोटे लाभ या अप्रत्याशित आय के स्रोत खुल सकते हैं। अगर आपने कोई पुराना निवेश किया था, तो उसका रिटर्न मिलने की संभावना है। शेयर बाजार या ट्रेडिंग में सतर्क रहें और जल्दबाजी में बड़ा कदम ना उठाएं। संपत्ति या वाहन से जुड़े फैसले लेने के लिए दिन अनुकूल है। परिवार में किसी से आर्थिक सहायता मिल सकती है या आप किसी को मदद कर सकते हैं। व्यापारियों को नए समझौते या ऑर्डर मिलने के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक निवेश से बचें। शाम तक आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव दिखेगा।
मिथुन स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सांस या गले से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। ज्यादा बोलने या ठंडी चीजों से परहेज करें। मानसिक तनाव या चिंता से बचने के लिए शाम को हल्की सैर या ध्यान जरूर करें।
महिलाओं को पीरियड्स या हार्मोनल उतार-चढ़ाव से थोड़ी असुविधा हो सकती है। बुजुर्गों को कमर या घुटनों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। खान-पान में संतुलन बनाए रखें, फाइबर युक्त भोजन और पर्याप्त पानी लें। व्यायाम या योग को दिनचर्या में शामिल करने से ऊर्जा बनी रहेगी। शाम तक थकान कम हो जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
मिथुन राशि के लिए सलाह
आज का दिन चुनौतियों को स्वीकार करने और विनम्रता से काम लेने का है। मेहनत और समझदारी से शाम तक अच्छे परिणाम मिलेंगे।
आज आपकी विनम्रता रिश्तों में मिठास लाएगी और मेहनत सफलता दिलाएगी। धन के योग भी मजबूत हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट