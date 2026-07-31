मिथुन राशिफल 1 अगस्त 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, करियर में खुल सकते हैं नए रास्ते
मिथुन राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन भाग्य और करियर के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। रुके हुए कामों में प्रगति होगी और नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। प्रेम संबंधों में बातचीत के दौरान संयम रखना जरूरी होगा।
Gemini Horoscope 1 August 2026: यह दिन आपके लिए खुलापन और आगे बढ़ने की भावना लेकर आ सकता है। मन नए विचारों की तरफ जाएगा और कई बातें उम्मीद से बेहतर बन सकती हैं। चंद्रमा भाग्य पक्ष को सहारा दे रहा है, इसलिए अटके काम में रास्ता दिख सकता है, किसी जरूरी कॉल का जवाब मिल सकता है या सही समय पर सही जानकारी हाथ लग सकती है। आपकी राशि में बुध होने से बोलचाल, समझ और निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। फिर भी भीतर हल्की बेचैनी रह सकती है। एक साथ बहुत कुछ करने की इच्छा मन को भटका सकती है। अगर यात्रा, आवेदन, सीखने या किसी सलाह से जुड़ा काम है, तो उसमें प्रगति मिलेगी। परिवार में पैसों या जिम्मेदारियों पर बातचीत हो सकती है, और आप उसका व्यावहारिक हल निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर, छोटी सराहना या प्रगति का संकेत मन खुश कर सकता है। दिन कुल मिलाकर सहयोगी है, बस रिश्तों के स्वर को हल्का और शांत रखना होगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल
साथी के साथ बात करते समय शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप सही बात भी अगर तेज लहजे में कहेंगे, तो सामने वाला उसे गलत ढंग से ले सकता है। किसी छोटी बात से दूरी बढ़ने की संभावना है, इसलिए पुराने हिसाब न खोलें। अगर संबंध में पहले से तनाव है, तो आज समाधान की शुरुआत हो सकती है, बशर्ते आप सुनने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों के लिए बातचीत बढ़ने के संकेत हैं, पर सामने वाले को परखने के लिए समय दें। बच्चों से जुड़ी खुशी, उनके काम की तारीफ या परिवार में उनकी उपलब्धि का असर आपके रिश्तों पर भी सकारात्मक पड़ सकता है।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर दोनों में यह दिन उपयोगी है। छात्रों के लिए उच्च अध्ययन, प्रतियोगी तैयारी, लेखन, भाषा, प्रस्तुति और चर्चा वाले विषय अच्छे रहेंगे। जो समझ नहीं आ रहा था, वह अचानक सरल लग सकता है। करियर में आपकी बात सुनी जाएगी, खासकर यदि आप तैयारी के साथ बोलें। नौकरीपेशा लोग नए विचार रख सकते हैं। बिजनेस करने वालों को उम्मीद से बेहतर प्रतिक्रिया या ऑर्डर मिल सकता है, हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा न करें। शनि के कारण जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, इसलिए काम में अनुशासन बहुत जरूरी है। कोई सीनियर या अनुभवी व्यक्ति उपयोगी सलाह दे सकता है। उसी को आधार बनाकर अगले कदम तय करें।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक पक्ष उम्मीद से बेहतर रह सकता है। आय के छोटे स्रोत भी मदद करेंगे और मन में राहत आएगी। परिवार के साथ पैसों पर चर्चा करते समय स्पष्टता रखें। जितना जरूरी है, उतना ही बताएं। बचत का अच्छा विचार आएगा, लेकिन खर्च भी कुछ जरूरी कामों पर हो सकते हैं। बच्चों, पढ़ाई, यात्रा या संचार से जुड़ी चीजों पर भुगतान संभव है। कोई निवेश करना हो तो पहले शर्तें पढ़ें। सिर्फ उत्साह के कारण जोखिम न लें।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, पर मन की चंचलता और बेचैनी थका सकती है। बहुत सोचने से सिर भारी लग सकता है। बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और नियमित समय पर खाना जरूरी रहेगा। देर रात तक जागने से अगला दिन प्रभावित हो सकता है। थोड़ी पैदल चाल, शांत संगीत या कुछ मिनट गहरी सांस लेने से मन को स्थिरता मिलेगी।
आज की सलाह
सही बात भी नरमी से कहें, तभी भाग्य का साथ पूरी तरह काम आएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र