21 नवंबर 2026 का दिन मिथुन राशि वालों के लिए करियर और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और प्रभावशाली लोगों से बातचीत करियर को नई दिशा दे सकती है। पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

Gemini Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Mithun Rashifal: काम को सामने रखने का फैसला आज आपके पक्ष में रहेगा। कार्यस्थल के माहौल में सुधार से चिंता घटेगी और अपनी जिम्मेदारी संभालने का भरोसा बढ़ेगा। आपका किया हुआ काम लोगों की नजर में आएगा। प्रभावशाली लोगों से बातचीत होगी और उनके माध्यम से करियर को दिशा मिलने के योग हैं। पिता की सेहत में सुधार की संभावना मन को राहत देगी। व्यस्तता बनी रहेगी, फिर भी साथी के साथ सुखद समय निकलेगा। दिन का दबाव आपके पूरे निजी जीवन पर हावी नहीं होगा। पढ़ने वालों का ध्यान अच्छी तरह लगेगा और विषय को समझने में रुचि बनी रहेगी। आज खुशी और जिम्मेदारी साथ चलेंगी। काम की गति अच्छी रहने पर भी अपनी बात कहने की जल्दबाजी बीच बीच में चिड़चिड़ाहट लाएगी।

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मिथुन राशि का करियर राशिफल दफ्तर की परिस्थितियां पहले से कुछ बेहतर होने के संकेत हैं। आपके हिस्से का काम सामने आएगा और लोगों के बीच किया जाने वाला काम अच्छा जाने की संभावना है। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के दसवें भाव में रहेगा। इससे करियर पर ध्यान टिकेगा और अपनी भूमिका स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा। इसी राशि के दसवें भाव में वक्री शनि जवाबदेही का वजन बढ़ाएगा। लगातार काम करते आए लोगों को मेहनत का नतीजा दिखाई देने के योग हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होने वाला संवाद उपयोगी रहेगा, हालांकि आगे की तरक्की को तय मान लेना जल्दबाजी होगी। विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़ेंगे। आज कठिन विषय पर लगातार बैठना उनके लिए सहज रहेगा।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल धन के मामले में आज जीवनसाथी से जुड़ा संपत्ति का विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके माध्यम से संपत्ति मिलने की संभावना है, लेकिन इसे आज ही पूरा होने वाला परिणाम समझना ठीक नहीं होगा। इस विषय पर बातचीत होगी तो आपका ध्यान भविष्य की आर्थिक स्थिति पर जाएगा। कामकाज में सुधार से भरोसा बढ़ेगा, फिर भी तत्काल आमदनी बढ़ने का स्पष्ट वादा नहीं है। आर्थिक निर्णयों में आज उत्साह रहेगा और काम के अच्छे माहौल का असर आपकी सोच पर पड़ेगा। साझा भविष्य को लेकर चर्चा अधिक ठोस होगी। संपत्ति से जुड़ी बात पर अपनी और साथी की अपेक्षाएं साफ करना उपयोगी रहेगा। किसी संभावित लाभ को हाथ में आई रकम मानकर खर्च तय न करें।

मिथुन राशि का लव राशिफल व्यस्त दिन में भी जीवनसाथी के साथ प्रेम भरा समय मिलेगा। बातचीत में अपनापन रहेगा और साथ बिताया छोटा समय भी अच्छा लगेगा। पिता की सेहत सुधरने की संभावना से परिवार में राहत का भाव रहेगा। माता की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। उनकी तबीयत को लेकर लापरवाही ठीक नहीं होगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी मंगल आपकी पहल में जोश जोड़ेगा, साथ ही छोटी बात पर गर्म प्रतिक्रिया देने का मन होगा। इसी कारण अपनों से बोलते हुए आवाज का सुर जल्दी बदल सकता है। साफ चेतावनी है कि काम की झुंझलाहट घर की बातचीत में उतारने से अच्छा माहौल बिगड़ेगा। साथी से मुलाकात या शांत बातचीत सुख देगी।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल आज व्यस्तता अधिक रहेगी और उसके बीच अपने आराम का समय कम पड़ने की संभावना है। काम बेहतर चलने से उत्साह बना रहेगा, लेकिन लगातार सक्रिय रहने पर थकान महसूस हो सकती है। मन में तेजी होगी और छोटी रुकावट पर अधीरता बढ़ेगी। पिता की स्थिति में सुधार के संकेत राहत देंगे, जबकि माता की सेहत आपकी चिंता का विषय रहेगी। परिवार की इस जरूरत के कारण अपने कार्यक्रम में कुछ जगह छोड़नी पड़ सकती है। आपकी दिनचर्या का सबसे कठिन हिस्सा काम और घर के बीच ध्यान बांटना होगा। बीच में थोड़ी देर शांत बैठना उपयोगी रहेगा। साथी के साथ अच्छा समय मानसिक दबाव हल्का करेगा।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- माता की तबीयत का हाल ध्यान से पूछें।

क्या न करें- दफ्तर में किसी की बात बीच में काटकर जवाब न दें।