Gemini Career Horoscope: कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 2026, पढ़ें करियर और धन राशिफल

Gemini Career Horoscope 2026, Gemini Money Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए, 2026 करियर में प्रगति और बढ़ती फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल रहने वाला है। शनि आपके दसवें भाव में बना रहेगा, जो करियर की जिम्मेदारी, अनुशासन और लॉन्ग टर्म में उपलब्धि को दर्शाता है। आपकी ए सिचूऐशन प्रमोशन, लीडर की भूमिकाओं और पेशेवर तौर पर पहचान पाने में मददगार साबित होगी, लेकिन केवल निरंतर प्रयास के माध्यम से। गुरु दो सहायक चरण लाता है। 21 मई तक, आपके पहले भाव में बृहस्पति प्रतिष्ठा, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल ब्रांडिंग को बढ़ाता है। 21 मई के बाद, बृहस्पति आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे धन का फ्लो, सेविंग्स और परिवार द्वारा वित्तीय आराम में सुधार होता है। यह एक ऐसा साल है, जहां करियर के प्रयास सीधे वित्तीय लाभ में तब्दील होते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 2026, पढ़ें करियर और धन राशिफल जनवरी से मार्च 2026 तक का समय कैसा रहेगा? इस साल की शुरुआत मजबूत स्पीड के साथ होती है। पहले भाव में गुरु ग्रह आत्मविश्वास, और प्रोफेशनल आकर्षण को बढ़ाता है। दसवें भाव में शनि विकास में मदद करेंगे, जिससे यह प्रमोशन, नेतृत्व की जिम्मेदारियों या पहचान के लिए एक उत्कृष्ट समय है। करियर में प्रगति के लिए कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन पुरस्कार भी उसी अनुसार मिलेगा। आर्थिक रूप से, कमाई स्टेबल रहेगी, वहीं, सेविंग्स के लिए योजना बनाना आवश्यक है। तुरंत फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे भागने के बजाय प्रतिष्ठा बनाने का यह अच्छा समय है।

अप्रैल से जून 2026 तक का समय कैसा रहेगा? अप्रैल में प्रोफेशनल मामले में अनुशासन का लाभ मिलता रहेगा। 21 मई के बाद, गुरु दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी कमाई में सुधार और वित्तीय स्टेबिलिटी आएगी। वेतन वृद्धि, बोनस या कमाई के नए स्रोत उभर सकते हैं। पारिवारिक सपोर्ट से धन के मामले में आत्मविश्वास मजबूत होगा। शनि रोज प्रयास करने की मांग करेंगे। इसलिए आप शॉर्टकट अपनाने से बचें। इस परिवर्तन के दौरान निवेश स्मार्ट और अच्छी तरह से प्लान किए जाने चाहिए।

जुलाई से सितंबर 2026 तक का समय कैसा रहेगा? आपके लिए ए समय संतुलन लाता है। करियर की जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी, लेकिन वित्तीय स्टेबिलिटी में सुधार होगा। गुरु बचत में सहायक होगा, जबकि शनि पेशेवर स्थिति को मजबूत करेगा। मिथुन राशि के पेशेवर अपनी भूमिकाओं में अधिक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और धन को मैनेज करने के लिए बेहतर रूप से सक्षम हो सकते हैं। ज्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं रहेगा विशेषकर सट्टेबाजी वाले बिजनेस में। रिस्क लेने की तुलना में स्टेबल कमाई में वृद्धि होना बेहतर है।

अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहेगा? इस साल का अंत मजबूत पेशेवर स्थिति के साथ होगा। अनुशासन के माध्यम से अर्जित मान्यता लंबे समय में संभावनाओं को मजबूत करेगी। आर्थिक रूप से, मिथुन राशि के जातक 2026 का अंत बेहतर सेविंग्स और योजना में क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं। विकास के अगले चरण के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का यह आदर्श समय है, बिना जल्दबाजी किए बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

2026 के लिए ये रहेगी सलह सफलता के मार्ग के रूप में जिम्मेदारी स्वीकार करें। इंकम बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठा का उपयोग करें। स्टेबल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान केंद्रित करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ