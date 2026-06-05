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Quote of The Day: गीता के अनुसार, पैसा नहीं बल्कि ये 3 गुण व्यक्ति को बनाते हैं धनवान

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Bhagwat Geeta Quote in Hindi: गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं, जो व्यक्ति के हर पहलु से जुड़े हुए हैं। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति के कौन-से गुण उसे महान बनाते हैं। आप भी जानें-

Quote of The Day: गीता के अनुसार, पैसा नहीं बल्कि ये 3 गुण व्यक्ति को बनाते हैं धनवान

Quote of the day 5 June 2026: श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। इन्हीं उपदेशों का विस्तृत वर्णन गीता में मिलता है। कहा जाता है कि गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने से व्यक्ति का न सिर्फ नजरिया बदलता है बल्कि उसे जीवन जीने की सही दिशा मिलती है। गीता इंसान को प्रेम, कर्म और धर्म का सही अर्थ बताती है। भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि सिर्फ धन से ही व्यक्ति धनवान नहीं बनता है, बल्कि उसके लिए कुछ गुणों का भी होना जरूरी है। श्रीमद्भगवद्गीता में बताया गया है कि कौन-सा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है और किन गुणों से इंसान धनवान बनता है। आप भी पढ़ें आज का सुविचार-

किन गुणों से व्यक्ति बनता है धनवान-

गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि असल में धनवान वही है जिनके पास अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कहते हैं कि यह चीजें व्यक्ति को अनुशासित करती हैं और समाज में मान-सम्मान दिलाती हैं। गीता में अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार और सुंदर विचार का उदाहरण भगवान श्रीकृष्ण ने कई उपदेशों से दिया है। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं- अर्जुन को उपदेश देते हुए श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए व्यक्ति को अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको बाहर से नहीं अंदर से भी जानता है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की सोच से उसकी हार और जीत तय होती है, अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत तय होती है। गीता में वर्णित है कि अगर व्यक्ति क्रोध के समय थोड़ा धैर्य रख ले, तो कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकता है।

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अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार और सुंदर विचार का अर्थ:

अच्छी सोच का अर्थ सकारात्मक विचारों से है, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर लेकर जाते हैं। मधुर व्यवहार का अर्थ अहंकार, लोभ रहित और दूसरों के लिए सम्मान और प्रेम भरे व्यवहार से है। जबकि सुंदर विचारों से अर्थ व्यक्ति के परोपकार, दया और संतोष भाव से है।

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कौन-सा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है:

गीता के अनुसार, जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करता है वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। सरल शब्दों में कहें तो जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है और अपने धर्म के लिए दृढ़ रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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