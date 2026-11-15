क्या आप भी गलत तरीके से करते हैं गायत्री मंत्र का जाप? जान लें शास्त्रों में बताए गए नियम

Gayatri Mantra Chanting Rules: जानें क्या आप भी गलत तरीके से कर रहे हैं गायत्री मंत्र का जाप। पढ़ें शास्त्रों में बताए गए समय, दिशा, आसन और माला फेरने के जरूरी नियम।

सनातन परंपरा में गायत्री मंत्र को वेदों का सार और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाला महामंत्र माना गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इसका जाप करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति का ध्यान अच्छे विचारों की ओर बढ़ता है। हालांकि, केवल मंत्र का उच्चारण कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में जप के समय मन की स्थिति, बैठने के तरीके और उच्चारण से जुड़े कुछ अनुशासन भी बताए गए हैं। कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे साधना की एकाग्रता प्रभावित होती है। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र के जाप से जुड़े जरूरी नियम।

जप से पहले मन और शरीर की शुद्धता रखें गायत्री मंत्र का जाप करते समय मन को शांत और विचारों को स्वच्छ रखना जरूरी माना गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में गायत्री जप के दौरान मन को नियंत्रित, प्रसन्न और पवित्र रखने के साथ मंत्र के अर्थ पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसलिए जाप शुरू करने से पहले कुछ देर शांत बैठें और मन को रोजमर्रा की चिंताओं से हटाने का प्रयास करें। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनना और स्वच्छ स्थान पर बैठना अच्छी परंपरा मानी जाती है। हालांकि, किसी कारणवश नियमित पूजा की पूरी व्यवस्था ना हो पाए, तो मानसिक रूप से मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। जप के दौरान हंसी-मजाक, बातचीत और बार-बार इधर-उधर देखना एकाग्रता में बाधा डालता है।

सही आसन और बैठने के तरीके का रखें ध्यान मंत्र जाप के लिए शरीर का स्थिर रहना भी जरूरी माना गया है। इसके लिए सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। ध्यान रखें कि कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, लेकिन शरीर पर अनावश्यक तनाव ना पड़े। ऐसा आसन चुनें जिसमें आप कुछ समय तक आराम से बैठ सकें। शास्त्रीय विधियों में जप के समय सिर और गर्दन को स्थिर रखने एवं अनावश्यक शारीरिक हलचल से बचने की सलाह दी गई है। जप के दौरान बार-बार उठना या बैठने की मुद्रा बदलना ध्यान भटका सकता है। प्राणायाम और कुछ देर गहरी सांस लेने से मन को शांत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कठिन प्राणायाम करना हर साधक के लिए अनिवार्य नहीं है।

गायत्री मंत्र जाप के लिए कौन-सा समय है शुभ? परंपरागत रूप से सुबह, दोपहर और शाम के संध्याकाल को गायत्री जप के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सुबह सूर्योदय से पहले का समय विशेष रूप से श्रेष्ठ बताया जाता है। इस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत रहता है और साधक आसानी से ध्यान लगा पाता है। शाम को सूर्यास्त के आसपास भी जप किया जाता है। नियमित साधना के लिए एक निश्चित समय और स्वच्छ स्थान चुनना उपयोगी माना जाता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी कारण से तय समय पर जाप नहीं कर पाने पर मंत्र का स्मरण नहीं किया जा सकता है। गायत्री साधना से जुड़ी कुछ परंपराओं में सुविधानुसार मानसिक जप की भी अनुमति बताई गई है।

माला से जाप करते समय ना करें ये गलतियां गायत्री मंत्र का जाप माला से करने वाले साधकों को उसके इस्तेमाल का तरीका भी समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में जप की संख्या 108, 28 या कम से कम 10 रखने का उल्लेख मिलता है। कुछ परंपराओं में रुद्राक्ष या तुलसी की माला का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरी विधियों में हाथ की उंगलियों पर गिनती करने का विधान है। माला फेरते समय तर्जनी का इस्तेमाल नहीं करने और उसे सम्मानपूर्वक रखने की परंपरा भी प्रचलित है। जप की संख्या पूरी करने की जल्दबाजी में मंत्र का उच्चारण बिगाड़ना उचित नहीं माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार संख्या तय करें और हर बार मंत्र को स्पष्टता तथा श्रद्धा के साथ दोहराएं।

मंत्र का उच्चारण और जप पूरा करने का सही तरीका गायत्री मंत्र का जाप करते समय उसके प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण और भाव समझना महत्वपूर्ण है। परंपराओं में वाचिक, उपांशु और मानसिक जप के तरीके बताए गए हैं। वाचिक जप में मंत्र आवाज के साथ बोला जाता है, उपांशु में होंठ धीरे चलते हैं और मानसिक जप में मंत्र का स्मरण मन ही मन किया जाता है। कुछ शास्त्रीय विधियों में मानसिक जप को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। जप के दौरान मंत्र के अर्थ और उसकी भावना पर ध्यान बनाए रखने का प्रयास करें। जाप पूरा होने पर तुरंत उठने के बजाय कुछ देर शांत बैठें। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करें और अपनी साधना में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें।

मान्यताओं के अनुसार, गायत्री मंत्र में इतनी अद्भुत शक्ति है कि यह साधक की बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर जीवन के समस्त अंधकार को मिटा देती है।