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Gayatri Mantra Benefits: गायत्री मंत्र का जाप कब और कैसे करना चाहिए? जानिए इसके अनेकों लाभ

May 02, 2026 04:23 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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गायत्री मंत्र का जाप कब और कैसे करना चाहिए? जानिए सुबह, दोपहर और शाम के शुभ समय, जाप की सही विधि और इसके अद्भुत लाभ। गायत्री मंत्र जप से मानसिक शांति, बुद्धि वृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है। रोजाना जाप के नियम और फायदे इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

Gayatri Mantra Benefits: गायत्री मंत्र का जाप कब और कैसे करना चाहिए? जानिए इसके अनेकों लाभ

गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसे 'वेदों का सार' और 'मंत्रों का राजा' कहा जाता है। इस मंत्र के नियमित जाप से मानसिक शांति, बुद्धि की तीव्रता और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जो लोग लंबे समय से असफलता, तनाव या नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र जप एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है।

गायत्री मंत्र का अर्थ और महत्व

गायत्री मंत्र इस प्रकार है:

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥

इसका सरल अर्थ है - हम उस परमात्मा के तेजस्वी प्रकाश का ध्यान करते हैं, जो सृष्टि का कर्ता है। वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। यह मंत्र सूर्य देव से जुड़ा है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का सामूहिक रूप माना जाता है।

गायत्री मंत्र जप का सही समय

गायत्री मंत्र जप के लिए तीन मुख्य समय बताए गए हैं:

  • सुबह: सूर्योदय से पहले शुरू करें और सूर्योदय के बाद तक जारी रखें।
  • दोपहर: मध्याह्न काल में भी जप किया जा सकता है।
  • शाम: सूर्यास्त से पहले शुरू करके सूर्यास्त के बाद तक जप करें।

अगर इन समयों के अलावा भी जप कर रहे हैं, तो मौन या मानसिक जप करना ही फायदेमंद होता है।

जाप की सही विधि और नियम

गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले स्नान कर पवित्र हो जाएं। रुद्राक्ष या कमल की माला का इस्तेमाल करें। कम से कम 108 बार जप करें। मंत्र जप करते समय होठ हिलने चाहिए, लेकिन आवाज इतनी धीमी हो कि पास बैठा व्यक्ति न सुन सके। जप के बाद एक कांसे के पात्र में जल लेकर 'ऐं ह्रीं क्लीं' का संपुट लगाकर मंत्र पढ़ें और फिर वह जल पी लें। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं।

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गायत्री मंत्र जप के प्रमुख लाभ

  1. मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है।
  2. बुद्धि तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है।
  3. नकारात्मक विचारों और क्रोध से मुक्ति मिलती है।
  4. उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
  5. स्वास्थ्य सुधरता है, त्वचा में निखार आता है।
  6. पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है।
  7. आर्थिक स्थिति और समृद्धि में वृद्धि होती है।
  8. स्वप्न सिद्धि और पूर्वाभास की शक्ति विकसित होती है।

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रोज जप करने से जीवन में बदलाव

जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। काम में बाधाएं कम होती हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं और मन में स्थिरता आती है। गायत्री मंत्र जप ना सिर्फ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है।

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गायत्री मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, सफलता और सकारात्मकता चाहते हैं, तो आज से ही गायत्री मंत्र जप शुरू करें। थोड़े समय में आपको इसके चमत्कारी प्रभाव महसूस होने लगेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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