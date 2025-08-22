Gaya ji pinddaan kab karna chahiye iska kya fal hota hai Pitrupaksh गयाजी में पिंडदान से होता है 7 पीढ़ियों का उद्धार, कब करना चाहिए पिंडदान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
गयाजी में पिंडदान से होता है 7 पीढ़ियों का उद्धार, कब करना चाहिए पिंडदान

Gaya ji pinddaan: ऐसा कहा जाता है कि यहां पर भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। जो गयाजी में पिंडदान करता है, वो अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 02:32 PM
7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इस दौरान गया जी में लाखों लोग पिंडदान के लिए जाते हैं। पुराणों के मुताबिक गयाजी में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान वहां किया था। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। जो गयाजी में पिंडदान करता है, वो अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। उसके पितरों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गयाजी के इसी महत्व के चलते यहां लाखों लोग हर साल अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं।

गयाजी में पिंडदान क्या पितृपक्ष में करें
अग्नि पुराण में लिखा है कि गया तीर्थ में काल आदि का कोई नियम नहीं है। वहां रोजाना पिंडदान देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो वहां डेढ़ महीने रहता है, वह सात पीढ़ी तक के पितरों को पवित्र कर देता है। अष्ट का' तिथियों में, आभ्युदयिक कार्यो में और पिता आदि तिथि को भी यहां श्राद्ध और पिंडदान करता है, उसे अक्षय फल मिलता है। गया में माता के लिए अलग श्राद्ध करने का विधान है। अन्य तीर्थो में स्त्री का श्राद्ध उसके पति के साथ ही होता है।

फल्गुतीर्थ: गया का शिरोभाग

फल्गुतीर्थ को गया का शिरोभाग कहा गया है। फल्गुतीर्थ किसी तीर्थ के समान कोई तीर्थ नहीं है। पिंडदान करने आएं तो फल्गु-तीर्थ में स्नान करके भगवान्‌ गदाधर का दर्शन करें । ऐसा कहा गया है कि धरती पर समुद्र-पर्यन्त जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु-तीर्थ में स्नान करने जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु-तीर्थ में श्रद्धा के साथ स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरोंको ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला और अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है।

