शादी में देरी और नहीं मिल रही है नौकरी, मां पार्वती-गणेश जी के इस छोटे उपाय से दूर होगी समस्या

संक्षेप: मां पार्वती और गणेश जी की संयुक्त पूजा बहुत शक्तिशाली है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और मां पार्वती दया की देवी। इन दोनों की एक साथ पूजा करने से रुके काम बनते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं, जो जल्दी परी हो जाएं, तो अच्छा लगता है - जैसे नौकरी, प्रमोशन, शादी, घर या संतान सुख। कई बार मेहनत के बावजूद काम अटक जाते हैं और मन परेशान रहता है। ऐसे में ज्योतिष और धार्मिक उपाय बहुत मदद करते हैं। मां पार्वती और गणेश जी की संयुक्त पूजा बहुत शक्तिशाली है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और मां पार्वती दया की देवी। इन दोनों की एक साथ पूजा करने से रुके काम बनते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बहुत सरल उपाय है, जो घर पर ही किया जा सकता है। इसमें ज्यादा खर्च या मेहनत नहीं लगती, बस श्रद्धा और नियमितता चाहिए। आइए जानते हैं यह उपाय और इसका महत्व।

उपाय की सरल विधि यह उपाय बहुत आसान है। सबसे पहले गौरा-गणेश की फोटो लाएं, जिसमें मां पार्वती और गणेश जी साथ हों। फोटो को साफ कपड़े से पोंछें। फिर अनामिका उंगली से रोली लेकर फोटो पर सात बार तिलक लगाएं। फोटो को घर के उत्तर-पूर्व कोने (ईशान कोण) में लगाएं। यह दिशा वास्तु में सबसे शुभ है और देवताओं की ऊर्जा बढ़ाती है। रोज सुबह या शाम घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर मन से अपनी इच्छा बोलें, जैसे 'हे मां पार्वती और गणेश जी, मेरी शादी या नौकरी की बाधा दूर करें।' लंबा मंत्र जरूरी नहीं, बस सच्ची श्रद्धा रखें। यह उपाय 7 से 21 दिन तक करें।

यह उपाय क्यों इतना प्रभावी है गणेश जी हर कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। मां पार्वती ममता और दया की देवी हैं। दोनों की संयुक्त पूजा से रुके काम तेजी से बनते हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में फोटो लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वास्तु दोष दूर होता है। रोली के 7 बार तिलक लगाने से गुरु ग्रह को मजबूत होता है, जो भाग्य और बुद्धि का कारक है। यह उपाय शादी में देरी, नौकरी की बाधा, प्रमोशन या संतान सुख के लिए विशेष फलदायी है। श्रद्धा से यह उपाय करने पर मां पार्वती और गणेश जी की कृपा शीघ्र मिलती है।

उपाय करते समय रखें इन बातों का ध्यान उपाय की सफलता के लिए कुछ नियम जरूरी हैं: फोटो साफ और सम्मानजनक जगह पर लगाएं।

तिलक और पूजा सच्चे मन से करें, शक या नकारात्मक भाव ना रखें।

उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से न करें, वरना उल्टा असर हो सकता है।

रोज दीपक जलाएं और थोड़ा समय प्रार्थना में दें।

घर में साफ-सफाई रखें और सात्विक भोजन लें।

अगर संभव हो, तो शुक्रवार या बुधवार से उपाय शुरू करें। यह छोटा उपाय श्रद्धा और नियमितता से करने पर जीवन की बड़ी बाधाएं दूर करता है। शादी में देरी हो या नौकरी ना मिल रही हो, मां पार्वती और गणेश जी की कृपा से सब संभव है। विश्वास रखें परिणाम जरूर मिलेगा।