मौत के बाद कैसे होता है पाप-पुण्य का हिसाब? गरुड़ पुराण में बताया है यमलोक का पूरा सच

Garuda Purana Story in Hindi: जानें गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और यमलोक में पाप-पुण्य के हिसाब का पूरा सच। पढ़ें चित्रगुप्त के लेखा-जोखा और आत्मा के तीन मार्गों के बारे में।

सनातन धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव माना गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की गति, यमलोक की यात्रा और मनुष्य के कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इंसान जीवनभर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उनका प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी आधार पर आत्मा की आगे की गति तय होती है। गरुड़ पुराण में यमदूतों, धर्मराज और पाप-पुण्य के लेखे से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। आइए जानते हैं कि इस ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और उसके कर्मों का हिसाब कैसे किया जाता है।

मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे शुरू होती है? गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो आत्मा का सांसारिक जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद यमदूत उसे लेने आते हैं और आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं। इस दौरान आत्मा को अपने जीवन में किए गए कर्मों का बोध होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद की यह यात्रा व्यक्ति के कर्मों से जुड़ी होती है। इसलिए जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों को आत्मा की आगे की गति का आधार माना गया है।

यमलोक में कैसे होता है पाप-पुण्य का हिसाब? गरुड़ पुराण के अनुसार, यमलोक में धर्मराज के सामने जीव के कर्मों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भगवान चित्रगुप्त को मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखने वाला माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि व्यक्ति ने जीवन में जो भी अच्छे या बुरे काम किए हैं, उनका विवरण उनके पास रहता है। इसी लेखे के आधार पर धर्मराज आत्मा के कर्मों का विचार करते हैं। यहां केवल बड़े धार्मिक कार्य ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति व्यवहार, दान, सेवा, छल और हिंसा जैसे कर्मों का भी महत्व बताया गया है।

यमदूत आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाने वाले दूतों के रूप में किया गया है। मान्यता के अनुसार, व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसकी यात्रा का अनुभव अलग-अलग होता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को अपेक्षाकृत सहज गति मिलती है, जबकि बुरे कर्मों में लिप्त रहने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रंथ में यमदूतों के कठोर रूप और पापी जीवों को मिलने वाले कष्टों का भी उल्लेख है। यह वर्णन मनुष्य को जीवन में धर्म, दया और सदाचार अपनाने की सीख देता है।

आत्मा को मिलते हैं तीन अलग-अलग मार्ग गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की गति के अलग-अलग मार्गों का उल्लेख मिलता है। इनमें अर्चिरादि मार्ग को ज्ञान और उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले जीवों से जोड़ा जाता है। धूम मार्ग को पितृयान भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से जीव पितृलोक की ओर जाता है। वहीं, पाप कर्मों में लिप्त जीवों के लिए कठिन गति और नरक के कष्टों का वर्णन मिलता है। इन मार्गों का विवरण अलग-अलग ग्रंथों में भिन्न संदर्भों के साथ मिलता है। इनका मूल संदेश मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग करना है।

अच्छे और बुरे कर्मों से तय होती है आत्मा की गति गरुड़ पुराण में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरों की सहायता करना, जरूरतमंदों को दान देना, माता-पिता और गुरु का सम्मान करना, सत्य बोलना और किसी को कष्ट न पहुंचाना पुण्य कर्म माने गए हैं। वहीं, छल-कपट, हिंसा, चोरी और दूसरों का अधिकार छीनने जैसे कार्य पाप की श्रेणी में रखे गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को जीवन रहते ही अपने व्यवहार और कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

गरुड़ पुराण के मुताबिक, मृत्यु एक अटल सत्य है, परंतु हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्म, दया, सेवा और ईश्वर भक्ति ही परलोक की इस कठिन यात्रा में हमारे सच्चे सहायक बनते हैं।