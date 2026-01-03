गरुड़ पुराण: दाह संस्कार कर लौटते समय पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए?

संक्षेप: गरुड़ पुराण के अनुसार, अंत्येष्टि संस्कार के दौरान कई कड़े नियम और परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य मृत आत्मा की शांति और परिजनों की सुरक्षा होता है। इनमें से एक प्रमुख नियम है, श्मशान घाट से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना।

हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार (दाह संस्कार) को 16 संस्कारों में से अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान कई कड़े नियम और परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य मृत आत्मा की शांति और परिजनों की सुरक्षा होता है। इनमें से एक प्रमुख नियम है, श्मशान घाट से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। बड़े-बुजुर्ग अक्सर हिदायत देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलटकर मत देखना। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में इसका स्पष्ट उल्लेख है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा संबंधी कारणों से जुड़ा है। आइए विस्तार से समझते हैं इसके पीछे के कारण।

धार्मिक और आध्यात्मिक कारण गरुड़ पुराण के अनुसार, दाह संस्कार के बाद आत्मा शरीर से अलग होकर परिजनों के आसपास कुछ समय तक मंडराती रहती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है और मोह में बंधी रहती है। अगर परिजन पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आत्मा को लगता है कि परिवार अभी भी उसे बुला रहा है। इससे आत्मा का मोह बढ़ता है और परलोक यात्रा में बाधा आती है। आत्मा भटक सकती है या पितृ दोष बन सकता है। पीछे नहीं देखना इस बात का प्रतीक है कि अब मृत व्यक्ति का इस संसार से संबंध समाप्त हो चुका है। यह आत्मा को मुक्ति का मार्ग देता है और उसे आगे बढ़ने का संकेत देता है। शास्त्रों में इसे आत्मा की शांति के लिए आवश्यक बताया गया है।

मोह का बंधन तोड़ना हिंदू मान्यता में मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष या अगले जन्म के लिए तैयार होना पड़ता है। परिजनों का मोह इसे रोकता है। पीछे मुड़कर देखने से परिवार का मोह जागृत होता है और आत्मा भी बंधन में फंस जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि दाह संस्कार के बाद परिजनों को आगे की ओर देखना चाहिए, ताकि आत्मा बिना बंधन के परलोक जाए। यह नियम परिवार को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मोह त्यागने से आत्मा शीघ्र मुक्ति पाती है और परिवार पर पितृ दोष नहीं पड़ता। यह परंपरा आत्मा और परिवार दोनों की मुक्ति का प्रतीक है।

मनोवैज्ञानिक कारण मृत्यु परिवार के लिए गहरा आघात होती है। दाह संस्कार के बाद चिता का दृश्य देखना मन को और दुखी कर सकता है। पीछे मुड़कर देखने से स्मृतियां ताजा हो जाती हैं और दुख से उबरना मुश्किल हो जाता है। यह नियम मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को 'आगे बढ़ने' का संदेश देता है। यह दर्शाता है कि जीवन चलता रहता है और हमें अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। बड़े-बुजुर्ग यह नियम इसलिए बताते हैं ताकि परिवार भावनात्मक रूप से मजबूत रहे और दुख के चक्र में न फंसे। यह परंपरा मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करती है।

नकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा श्मशान घाट को नकारात्मक ऊर्जा और अतृप्त आत्माओं का केंद्र माना जाता है। लोक मान्यता और तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति की कमजोरी भांप लेती हैं और उसके पीछे लग सकती हैं। इससे घर में अशांति या नजर दोष लग सकता है। पीछे नहीं देखना आत्मिक सुरक्षा का उपाय है। गरुड़ पुराण में भी श्मशान से लौटते समय सावधानी बरतने की सलाह है। यह नियम व्यक्ति और परिवार को बुरी शक्तियों से बचाता है।

गरुड़ पुराण और हिंदू परंपरा में यह नियम आत्मा की शांति, परिवार की सुरक्षा और आगे बढ़ने का प्रतीक है। दाह संस्कार के बाद पीछे नहीं देखना ना केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक दृढ़ता का संदेश भी है। इस नियम का पालन करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है और परिवार सुखी रहता है।