धर्म न्यूज़
गरुड़ पुराण: मृत्यु के बाद शव को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? जानिए कारण

गरुड़ पुराण: मृत्यु के बाद शव को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? जानिए कारण

संक्षेप:

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा के बीच एक विशेष संबंध रहता है, जो अंतिम संस्कार तक बना रहता है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में

Feb 09, 2026 04:59 pm IST
गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु, मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा की गति और अंतिम संस्कार के नियमों का विस्तार से वर्णन है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को कष्ट हो सकता है और परिवार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा के बीच एक विशेष संबंध रहता है, जो अंतिम संस्कार तक बना रहता है। शव को अकेला छोड़ने के पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण हैं। आइए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं।

शव को अकेला छोड़ने से सुरक्षा का खतरा

गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद शव को बिना निगरानी के छोड़ देना उचित नहीं है। शव पर कीड़े-मकोड़े, चींटियां, मक्खियां या अन्य जीव नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे शव का तेजी से क्षय होने लगता है और अपवित्रता फैलती है। इसलिए परिवार के किसी सदस्य या परिजन को शव के पास बैठकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह ना केवल शारीरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी शव का सम्मान बनाए रखने का प्रतीक है।

नकारात्मक शक्तियों और प्रेत बाधा से बचाव

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग होने में समय लेती है। इस दौरान शव को अकेला छोड़ देने से नकारात्मक शक्तियां, प्रेत या बुरी आत्माएं उस पर प्रभाव डाल सकती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि रात के समय शव को अकेला छोड़ना विशेष रूप से खतरनाक होता है। इससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी मानसिक और भावनात्मक संकट आ सकता है। इसलिए शव के पास हमेशा कोई व्यक्ति रहता है, जो दीपक जलाता है और मंत्रों का जप करता है। यह प्रक्रिया आत्मा को शांति देती है और नकारात्मक प्रभाव से बचाती है।

आत्मा का शरीर से जुड़ाव और कष्ट से बचाव

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हो जाती है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक आत्मा किसी ना किसी रूप में शरीर और परिजनों से जुड़ी रहती है। शव को अकेला छोड़ देने से आत्मा को कष्ट होता है और उसकी गति में बाधा आ सकती है। शव के पास किसी का रहना आत्मा को सुरक्षा का भाव देता है। यह प्रक्रिया आत्मा को शांति प्रदान करती है और उसे परलोक की यात्रा के लिए तैयार करती है।

सूर्यास्त के बाद मृत्यु होने पर दाह संस्कार टालना

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसी समय दाह संस्कार नहीं किया जाता। रात में दाह संस्कार करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसकी गति बाधित हो सकती है। ऐसी स्थिति में शव को रात भर घर में रखा जाता है और अगली सुबह सूर्योदय के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। इस दौरान शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि परिवार का कोई सदस्य या पुरोहित पास रहता है।

पंचक काल में मृत्यु होने पर विशेष नियम

गरुड़ पुराण में पंचक काल का विशेष उल्लेख है। अगर किसी व्यक्ति का निधन पंचक काल में होता है, तो पंचक समाप्त होने तक दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इस दौरान शव को घर में ही रखा जाता है और उसकी देखरेख की जाती है। पंचक में मृत्यु होने पर विशेष दोष लगता है, जिससे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दोष से बचने के लिए विशेष धार्मिक उपाय किए जाते हैं और शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता।

अंतिम संस्कार में संतान की अनुपस्थिति पर नियम

गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर मृतक का पुत्र या पुत्री किसी कारणवश पास में मौजूद ना हो, तो उनके आने तक अंतिम संस्कार रोका जाता है। मान्यता है कि संतान के हाथों किया गया दाह संस्कार आत्मा को शांति देता है। इसलिए तब तक शव को घर में रखा जाता है और कोई न कोई व्यक्ति उसके पास रहता है। यह नियम आत्मा की शांति और परिवार की भावनाओं का सम्मान करने के लिए बनाया गया है।

मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ने की ये परंपराएं गरुड़ पुराण से ली गई हैं। इनका पालन करने से आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतिम संस्कार तक शव की देखभाल और सुरक्षा का ध्यान रखना धार्मिक और मानवीय दोनों दृष्टि से जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

