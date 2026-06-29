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Garud Puran: मृत्यु के बाद 47 दिनों तक आत्मा के साथ क्या होता है? जानिए पूरा रहस्य

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 47 दिनों तक आत्मा के साथ क्या होता है? यमदूत, वैतरणी नदी, पिंडदान और यमलोक यात्रा का पूरा रहस्य जानिए। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों का फल इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

Garud Puran: मृत्यु के बाद 47 दिनों तक आत्मा के साथ क्या होता है? जानिए पूरा रहस्य

मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिसने जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन यह शरीर छोड़ना ही पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, वह केवल शरीर बदलती है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह बात गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने में पूरे 47 दिन लगते हैं। इस दौरान वह कई कष्ट भोगती है और अंत में अपने कर्मों का फल पाती है।

मृत्यु के समय क्या होता है

गरुड़ पुराण के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है, तो सबसे पहले उसकी आवाज बंद हो जाती है। अंतिम समय में उसे कुछ पलों के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि में वह पूरे संसार को एक रूप में देख लेता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। ठीक इसी समय यमलोक से दो यमदूत आते हैं। आत्मा उन्हें देखकर डर से चीखने लगती है और शरीर से बाहर निकल आती है।

यमदूतों का आगमन और आत्मा का बंधन

जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, यमदूत तुरंत उसके गले में पाश डाल देते हैं। यदि आत्मा पवित्र और सत्कर्मी रही हो, तो भगवान विष्णु स्वयं उसे अपने वाहन पर लेने आते हैं। लेकिन अगर आत्मा पापी है, तो उसे गर्म हवा और अंधेरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। यमदूत उसे यमलोक ले जाने की तैयारी करते हैं।

घर वापसी और 13 दिन

गरुड़ पुराण बताता है कि यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के बाद उसी दिन वापस उसी घर में छोड़ देते हैं, जहां उसने शरीर त्यागा था। आत्मा अपने शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पाश के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। वह बारह दिनों तक अपने परिवार के बीच रहती है और अपनी अंतिम रस्मों को अपनी आंखों से देखती है। तेरहवें दिन जब पिंडदान किया जाता है, तब यमदूत फिर से उसे लेने आते हैं। पिंडदान से आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिससे वह आगे की यात्रा कर पाती है।

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वैतरणी नदी की कठिन यात्रा

तेरहवें दिन के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। उसे वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में वैतरणी को गंगा का रौद्र रूप बताया गया है। इस नदी में आग की लपटें निकलती रहती हैं और खतरनाक जीव रहते हैं। अगर व्यक्ति ने जीवन में गौदान किया हो, तो वह गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर लेता है। अन्यथा उसे भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस नदी को पार करने में ही कई दिन लग जाते हैं।

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यमलोक पहुंचना और कर्मों का फल

वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहां यमराज उसके कर्मों का हिसाब करते हैं। पापी आत्मा को नर्क में भेज दिया जाता है, जहां उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। पुण्य आत्मा को स्वर्ग या अच्छे लोक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा उपाय है।

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गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 47 दिनों तक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। पिंडदान, श्राद्ध और अच्छे कर्मों से ही हम अपने पूर्वजों की आत्मा को राहत पहुंचा सकते हैं। इसलिए जीवन में सत्कर्म करें, ताकि मृत्यु के बाद कष्ट ना झेलना पड़े।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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