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मृत्यु के बाद तेरहवीं नहीं करने पर क्या होता है? जानें क्या लिखा है गरुड़ पुराण में

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद तेरहवीं संस्कार का क्या महत्व है? जानिए गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की शांति, प्रेत योनि, पितृदोष, पिंडदान और यमलोक यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मान्यताएं।

Terahvi Ritual Importance Garuda Purana
मृत्यु के बाद तेरहवीं का महत्व

हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कई संस्कार किए जाते हैं। इनमें तेरहवीं का विशेष महत्व माना जाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में आत्मा की यात्रा और संबंधित कर्मकांडों का वर्णन मिलता है। तेरहवीं नहीं करने पर क्या होता है, यह जानना कई परिवारों के लिए जरूरी सवाल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये संस्कार आत्मा की शांति और परलोक गमन के लिए किए जाते हैं।

तेरहवीं क्यों मानी जाती है महत्वपूर्ण?

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद शुरुआती दिनों को आत्मा की यात्रा से जोड़ा जाता है। तेरहवें दिन किए जाने वाले संस्कारों का उद्देश्य मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है। इस दौरान पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे कर्म किए जाते हैं। ये क्रियाएं परिजनों के धार्मिक कर्तव्य का हिस्सा मानी जाती हैं और आत्मा को आगे की राह आसान बनाने में सहायक बताई गई हैं।

तेरहवीं नहीं होने पर आत्मा की स्थिति

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि मृत्यु के बाद आवश्यक संस्कार नहीं किए जाते, तो मृत व्यक्ति की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में आत्मा के प्रेत योनि में भटकने की बात कही गई है। मोह और सांसारिक लगाव के कारण आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास रह सकती है।

परलोक की यात्रा और संस्कारों का संबंध

गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार आत्मा के आगे के मार्ग को सुगम बनाने में सहायक माने जाते हैं। तेरहवें दिन का संस्कार भी इसी क्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिंडदान-तर्पण जैसे कर्मों से मृत व्यक्ति के प्रति कर्तव्य पूरा होता है और आत्मा को आध्यात्मिक सहायता मिलती है।

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परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव की मान्यता

धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि मृत व्यक्ति के संस्कार विधिपूर्वक नहीं होने पर पितरों की नाराजगी हो सकती है। इसे कई बार पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यताओं में परिवार में अशांति, आर्थिक परेशानियां या वंश वृद्धि में बाधा जैसी समस्याओं का उल्लेख मिलता है। हालांकि, किसी भी समस्या का कारण केवल संस्कारों का नहीं होना मानना उचित नहीं है। जीवन की अन्य परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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अन्न-जल और पिंडदान का विशेष महत्व

तेरहवीं और अन्य मृत्यु संस्कारों में पिंडदान तथा तर्पण का विशेष स्थान बताया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिजनों द्वारा अर्पित अन्न और जल मृत आत्मा की तृप्ति का माध्यम बनते हैं। इसी कारण मृत्यु के बाद निर्धारित दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है। ये कर्म श्रद्धा और कर्तव्य की भावना से जुड़े हुए हैं।

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संस्कार समय पर ना हो पाएं तो क्या करें

यदि किसी कारण से तेरहवीं निर्धारित समय पर नहीं हो पाई हो, तो परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है। अपने कुल की परंपरा और स्थानीय रीति के अनुसार, किसी योग्य आचार्य या पुरोहित से सलाह लेनी चाहिए। बाद में भी श्रद्धापूर्वक तर्पण, पिंडदान या अन्य आवश्यक कर्म किए जा सकते हैं। तेरहवीं का मुख्य उद्देश्य मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, स्मरण और धार्मिक कर्तव्य को पूरा करना है। सही भाव से किया गया कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

गरुड़ पुराण के अनुसार, तेरहवीं आत्मा की शांति के लिए जरूरी मानी जाती है। सही विधि और श्रद्धा से किए गए संस्कार परिवार को मानसिक सुकून देते हैं और मृत आत्मा के प्रति कर्तव्य पूरा करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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