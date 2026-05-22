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Garud Puran: क्या पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने पर आत्मा को कष्ट होता है? परिवार पर पड़ता है इसका गहरा प्रभाव

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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हिंदू धर्म में पिंडदान और श्राद्ध को पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और उनकी आत्मा की शांति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। जब परिजन इन कर्मों को नहीं करते, तो आत्मा ना सिर्फ कष्ट झेलती है, बल्कि इसका असर परिवार के सुख-समृद्धि पर भी पड़ता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Garud Puran: क्या पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने पर आत्मा को कष्ट होता है? परिवार पर पड़ता है इसका गहरा प्रभाव

हिंदू धर्म में पिंडदान और श्राद्ध को पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बेहद जरूरी माना गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है और उसे तृप्ति पिंडदान तथा श्राद्ध से ही मिलती है। यदि परिजन इन कर्मों को नहीं करते हैं, तो आत्मा को भारी कष्ट झेलना पड़ता है और इसका असर जीवित परिवार पर भी पड़ता है।

आत्मा को भूख-प्यास की पीड़ा

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप में चली जाती है। इस अवस्था में उसे सामान्य भोजन नहीं मिलता है। पिंडदान और तर्पण से ही उसे तृप्ति मिलती है। यदि ये कर्म नहीं किए जाएं, तो आत्मा को निरंतर भूख और प्यास की पीड़ा सहनी पड़ती है। वह बेचैन होकर इधर-उधर भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में इसे बहुत दुखद स्थिति बताया गया है।

प्रेत योनि में भटकना पड़ता है

पिंडदान नहीं मिलने पर आत्मा को आगे की यात्रा में बाधा आती है। वह मोक्ष की राह पर नहीं बढ़ पाती और प्रेत योनि में फंस जाती है। ऐसी आत्माएं पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं और कर्म अधूरे रह जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि प्रेत योनि में रहने वाली आत्मा को बहुत कष्ट होता है और वह अपने परिवार को देखकर भी कुछ नहीं कर पाती है।

यमलोक की यात्रा में आती हैं कठिनाइयां

मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। श्राद्ध और पिंडदान से उसे इस यात्रा में शक्ति और सहारा मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि ये कर्म नहीं किए गए, तो आत्मा कमजोर पड़ जाती है और रास्ते में भयानक कष्ट झेलती है। कुछ स्थानों पर उसे भूत-प्रेतों का सामना भी करना पड़ सकता है।

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असहाय होती है आत्मा

असंतुष्ट आत्माएं अक्सर अपने परिवार के आसपास ही रहती हैं। वे अपने प्रियजनों को देख तो सकती हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं बना पाती हैं। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसी आत्माएं कभी-कभी सपनों में या असामान्य घटनाओं के रूप में परिवार को संकेत देने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब तक श्राद्ध नहीं होता, उन्हें शांति नहीं मिलती है।

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परिवार पर पड़ता है पितृ दोष का प्रभाव

पूर्वजों की असंतुष्ट आत्मा परिवार पर पितृ दोष उत्पन्न कर सकती है। इसके कारण घर में अशांति, कलह, आर्थिक संकट, विवाह में बाधा, संतान सुख में कमी और अनेक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि पितरों को तृप्त किए बिना परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान को श्रद्धा के साथ करना चाहिए।

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श्राद्ध और पिंडदान क्यों जरूरी है?

श्राद्ध सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और कर्तव्य है। जब हम पिंडदान करते हैं, तो आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह आगे की यात्रा पर शांति से बढ़ पाती है। इससे पितृ दोष भी दूर होता है और परिवार को सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध ठीक से करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती हैं।

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गरुड़ पुराण हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने पर आत्मा को भारी कष्ट होता है और इसका प्रभाव जीवित परिवार पर भी पड़ता है। इसलिए पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से ये कर्म करने चाहिए। इससे ना सिर्फ आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि परिवार पर पितृ दोष भी नहीं लगता और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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