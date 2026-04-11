हिंदू परिवार में मृत्यु के तुरंत बाद क्यों नहीं जलाते हैं चूल्हा? गरुड़ पुराण से जानें सूतक के नियम

हिंदू परिवार में मृत्यु के तुरंत बाद चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? गरुड़ पुराण में बताए गए सूतक काल के नियम, कारण और महत्व जानिए। मृत्यु के बाद चूल्हा नहीं जलाने की परंपरा आत्मा की शांति, परिवार के शोक और घर की शुद्धि के लिए है। सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें, विस्तार से पढ़ें।

हिंदू परिवार में मृत्यु के तुरंत बाद चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? गरुड़ पुराण में बताए गए सूतक काल के नियम, कारण और महत्व जानिए। मृत्यु के बाद चूल्हा नहीं जलाने की परंपरा आत्मा की शांति, परिवार के शोक और घर की शुद्धि के लिए है। सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें, विस्तार से पढ़ें।

सनातन धर्म में जीवन के हर चरण के लिए स्पष्ट नियम और संस्कार निर्धारित किए गए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिनमें अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मृत्यु के बाद परिवार को शोक, शुद्धि और आत्मा की शांति के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों में सबसे प्रमुख है - मृत्यु के तुरंत बाद चूल्हा ना जलाना। गरुड़ पुराण में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता और सूतक काल के नियम क्या हैं।

गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के नियम गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु, प्रेत योनि, आत्मा की यात्रा और श्राद्ध विधि का विस्तृत वर्णन है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक घर में सामान्य दैनिक क्रियाएं जैसे खाना बनाना, उत्सव मनाना या सामान्य जीवन जीना उचित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांतिपूर्ण यात्रा कराना और परिवार को शोक मनाने का समय देना है।

आत्मा की शांति के लिए चूल्हा नहीं जलाना मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कुछ समय तक घर और परिवार के आस-पास भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार, इस दौरान अगर घर में खाना बनाया जाए या चूल्हा जलाया जाए, तो आत्मा को अशांति होती है। वह सोचती है कि परिवार ने उसे इतनी जल्दी भुला दिया। इसलिए मृत्यु के तुरंत बाद चूल्हा ना जलाकर परिवार शोक और संवेदना व्यक्त करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है।

सूतक काल क्या है और इसका महत्व मृत्यु के बाद 3 से 13 दिनों तक का समय सूतक काल कहा जाता है। इस दौरान घर में कई सख्त नियमों का पालन किया जाता है, जिनमें चूल्हा नहीं जलाना, नया कपड़ा ना पहनना, उत्सव नहीं मनाना और बाहरी लोगों से कम संपर्क रखना शामिल है। सूतक काल का उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करना होता है।

चूल्हा कब और कैसे जलाया जाता है? सूतक काल समाप्त होने के बाद परिवार के सदस्य मिलकर घर की सफाई करते हैं। फिर ब्राह्मण द्वारा शुद्धि की विधि कराई जाती है। इसके बाद ही चूल्हा जलाया जाता है। पहला भोजन सादा और सात्विक होना चाहिए। कई परिवार सूतक के बाद हवन या पूजा करके चूल्हा जलाते हैं, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। हालांकि, जगह-जगह के अनुसार अलग-अलग परंपराएं भी चलन में हैं।

सूतक के नियम आज के व्यस्त जीवन में सूतक के पूरे नियमों का पालन करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। मृत्यु के तुरंत बाद चूल्हा नहीं जलाना और परिवार को एक साथ शोक मनाने का समय देना भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच एकता बढ़ती है और मृतक की आत्मा को शांति मिलती है।

गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का आरंभ है। चूल्हा न जलाने का नियम सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि सम्मान, शुद्धि और संवेदना का प्रतीक है। इन नियमों का पालन करके हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर सकते हैं और स्वयं भी शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।