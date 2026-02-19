Hindustan Hindi News
गरुड़ पुराण: क्या अकाल मृत्यु के बाद सच में आत्मा भटकने लगती है? जानिए शांति के उपाय

Feb 19, 2026 07:19 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले, अप्राकृतिक कारणों से या बिना पूर्व सूचना के होती है, तो उसकी आत्मा को तुरंत यमलोक जाने का मार्ग नहीं मिलता है। ऐसी आत्मा प्रेतयोनि में भटकने लगती है और उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता है।

गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को बहुत गंभीर रूप से वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले, अप्राकृतिक कारणों से या बिना पूर्व सूचना के होती है, तो उसकी आत्मा को तुरंत यमलोक जाने का मार्ग नहीं मिलता है। ऐसी आत्मा प्रेतयोनि में भटकने लगती है और उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता है। गरुड़ जी द्वारा भगवान विष्णु से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का भटकना एक वास्तविक स्थिति है।

अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति

गरुड़ पुराण के अनुसार, सामान्य मृत्यु में आत्मा यमलोक की यात्रा करती है और पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। लेकिन अकाल मृत्यु में प्राण शरीर से अलग होने से पहले ही निकल जाते हैं, जिससे आत्मा को 'अंतिम संस्कार' की पूर्ण प्रक्रिया का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी आत्मा 'प्रेत' बनकर भटकती रहती है। यह आत्मा भोजन, पानी, कपड़े और श्राद्ध की इच्छा रखती है। अगर परिवार श्राद्ध-तर्पण नहीं करता है, तो यह आत्मा परिवार के सदस्यों को सपनों में दिखाई देती है, बुरे सपने आते हैं, घर में कलह बढ़ती है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है या आर्थिक हानि होती है।

प्रेत योनि में क्या कष्ट होते हैं?

प्रेत योनि में आत्मा को भूख-प्यास का बहुत कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि प्रेत को भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता और वह चीख-पुकार करता रहता है। वह अपने परिवार को देखता है, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं सकता है। कई बार प्रेत अपने अपनों को सपनों में या अजीब घटनाओं के माध्यम से परेशान करता है। यह स्थिति तब तक चलती है, जब तक उसका प्रारब्ध पूरा नहीं होता या उसके लिए शांति कर्म नहीं किए जाते हैं।

भटकती आत्मा के लक्षण और प्रभाव

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भटकती आत्मा के प्रभाव से घर में निम्न लक्षण दिखते हैं:

  • बार-बार बुरे सपने आना
  • घर में अचानक झगड़े और कलह
  • बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहना
  • धन की हानि या व्यवसाय में रुकावट
  • घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होना
  • अचानक बीमारियां या दुर्घटनाएं

ये लक्षण परिवार की कई पीढ़ियों तक रह सकते हैं, अगर पितृ दोष का निवारण ना हो।

गरुड़ पुराण में बताए गए शांति के उपाय

गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कई सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताए गए हैं:

  1. पिंडदान और श्राद्ध कर्म – मृत्यु के 10वें, 11वें, 12वें दिन और तेरहवें दिन (तेरहवीं) पर विधिवत पिंडदान करें। ग्यारहवें दिन नारायण बली और द्वादशाह में सपिंडीकरण अनिवार्य है।
  2. नारायण बली – अकाल मृत्यु या अपमृत्यु में नारायण बली का विशेष महत्व है। यह कर्म गयाजी, प्रयाग या हरिद्वार में करवाना चाहिए।
  3. त्रिपिंडी श्राद्ध – यदि मृत्यु अचानक हुई हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं।
  4. हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पाठ – रोजाना हनुमान जी के मंत्रों का पाठ और बजरंग बाण का 11 या 21 पाठ प्रेत बाधा निवारण में बहुत प्रभावी है।
  5. दान और तर्पण – काले तिल, कंबल, जूते-चप्पल, छाता और जल का दान करें। अमावस्या और पितृपक्ष में नियमित तर्पण करें।

परिवार के लिए क्या करना चाहिए

गरुड़ पुराण कहता है कि परिवार वालों को प्रेत की शांति के लिए नियमित रूप से उसका नाम लेकर तर्पण करना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या भगवद्गीता का पाठ करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ऊँ का चिह्न बनाना और गंगाजल का छिड़काव करना भी प्रेत बाधा से बचाव करता है।

अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का भटकना गरुड़ पुराण में वर्णित एक सत्य है। परिवार वालों का कर्तव्य है कि वे विधिवत कर्म करके अपनी प्रियजन की आत्मा को शांति दें। इससे न केवल प्रेत को मुक्ति मिलती है, बल्कि परिवार में भी सुख-शांति बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

