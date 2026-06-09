Garud Puran: मृत परिजन के कपड़े, बेड और बिस्तर का क्या करें? क्या है गरुड़ पुराण के नियम

गरुड़ पुराण के अनुसार मृत परिजन के कपड़े, बेड और बिस्तर का क्या करें? जानें दान, शुद्धिकरण और नियम। लंबे समय तक इन वस्तुओं को रखना क्यों अशुभ माना जाता है और सही विधि क्या है।

हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि दिवंगत व्यक्ति की निजी चीजें भी परिवार के लिए बेहद भावनात्मक महत्व रखती हैं। कपड़े, बिस्तर, चादर, कंबल या पलंग, ये सब उस व्यक्ति की दिनचर्या और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। गरुड़ पुराण में इन वस्तुओं के संबंध में विशेष नियम बताए गए हैं, जो परिवार को शोक से उबरने और आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

गरुड़ पुराण में मृतक की वस्तुओं का महत्व गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक सांसारिक मोह से मुक्त नहीं हो पाती है। जिन वस्तुओं का व्यक्ति रोजाना इस्तेमाल करता था, उनमें उसकी सूक्ष्म ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए मृतक के कपड़े, बिस्तर और पलंग को लंबे समय तक घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर का वातावरण भारी और उदास रह सकता है, जिसका असर परिवार के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

कपड़े और बिस्तर से जुड़ी धार्मिक मान्यता कपड़े, चादर और बिस्तर व्यक्ति के सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं। गरुड़ पुराण में इन्हें मृत आत्मा के मोह का प्रतीक बताया गया है। इन्हें लंबे समय तक घर में रखने से परिवार के सदस्यों को मानसिक बेचैनी, डरावने सपने या लगातार उदासी महसूस हो सकती है। इसलिए शोक की अवधि समाप्त होने के बाद इन वस्तुओं को या तो शुद्ध करके उपयोग में लाना चाहिए या फिर दान कर देना चाहिए।

दान करना क्यों है शुभ? गरुड़ पुराण में मृतक की वस्तुओं का दान करने को बहुत पुण्य का काम माना गया है। जब हम दिवंगत व्यक्ति के कपड़े या बिस्तर को किसी जरूरतमंद, गरीब परिवार, साधु या आश्रम को दान करते हैं, तो ना सिर्फ उनकी मदद होती है, बल्कि मृत आत्मा का सांसारिक मोह भी कम होता है। इससे आत्मा को आगे की यात्रा में शांति मिलती है और परिवार को भी भावनात्मक मुक्ति मिलती है।

पलंग का विशेष नियम व्यक्ति जीवन का बड़ा हिस्सा पलंग पर बिताता है। गरुड़ पुराण में पलंग को मृतक की ऊर्जा से बहुत जुड़ा माना गया है। यदि संभव हो तो मृतक का पलंग दान कर देना चाहिए। अगर दान करना संभव न हो तो उसे अच्छी तरह साफ करके, धूप में सुखाकर और गंगाजल छिड़ककर शुद्ध किया जा सकता है। कुछ परिवार इसमें हवन या विशेष पूजा भी करवाते हैं।

सूतक काल में क्या करें? मृत्यु के बाद लगभग 10 से 13 दिनों तक सूतक काल माना जाता है। इस दौरान परिवार शुभ कार्यों से दूर रहता है। सूतक समाप्त होने के बाद घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। इसी समय मृतक की वस्तुओं का दान या शुद्धिकरण करना सबसे उचित माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता नहीं फैलती और परिवार शोक से बाहर निकलने में सक्षम होता है।

यदि दान संभव ना हो तो शुद्धिकरण का तरीका अगर आर्थिक या भावनात्मक कारणों से दान नहीं कर पा रहे हैं, तो वस्तुओं को शुद्ध करने का विधान है। इन्हें अच्छे से धोकर या साफ करके धूप में सुखाएं। गंगाजल छिड़कें और घर में हवन या शिव पूजा करवाएं। इसके बाद ही इनका उपयोग करें। इससे पुरानी ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है।

गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी सम्मान और सही व्यवहार जरूरी है। दिवंगत व्यक्ति की चीजों को फेंकने या लंबे समय तक अनुपयोगी रखने की बजाय या तो दान करें या शुद्ध करके उपयोग में लाएं। इससे ना सिर्फ आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि परिवार भी भावनात्मक बोझ से मुक्त होकर आगे बढ़ पाता है।