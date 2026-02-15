गरुड़ पुराण: अंतिम समय में मिलने लगते हैं ऐसे संकेत, अचानक नहीं होती है मृत्यु

मृत्यु से पहले व्यक्ति को कई संकेत और अनुभव मिलते हैं, जो उसके पिछले कर्मों का दर्पण होते हैं। ये संकेत शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु को अचानक घटित होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया बताया गया है।

गरुड़ पुराण में मृत्यु को अचानक घटित होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया बताया गया है। मृत्यु से पहले व्यक्ति को कई संकेत और अनुभव मिलते हैं, जो उसके पिछले कर्मों का दर्पण होते हैं। ये संकेत शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, जब प्राण शरीर छोड़ने वाला होता है, तो पहले व्यक्ति के कर्मों का चलचित्र उसके सामने आता है। फिर कई तरह के दृश्य, परछाइयां, पूर्वजों के दर्शन और यमदूतों का आगमन होता है। ये संकेत व्यक्ति को अंतिम समय की तैयारी का संदेश देते हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित मुख्य संकेत।

कर्मों का चलचित्र दिखाई देना गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति को अपने जीवन के सभी कर्म चलचित्र की तरह दिखाई देने लगते हैं। अच्छे कर्मों के दर्शन से उसे संतोष और शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्मों की याद से आत्मग्लानि, पछतावा और भय उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया इसलिए होती है, ताकि आत्मा अपने कर्मों का हिसाब-किताब कर ले और अगले जन्म के लिए तैयार हो। इस समय व्यक्ति को अचानक पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं, जैसे किसी की मदद की या किसी का दिल दुखाया। ये दृश्य इतने स्पष्ट होते हैं कि व्यक्ति उन्हें जीते हुए महसूस करता है।

अजीब परछाइयां और ऊर्जा का अनुभव मृत्यु निकट आने पर व्यक्ति को अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है या साथ-साथ खड़ा है, लेकिन पलटकर देखने पर कुछ नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस समय व्यक्ति अपनी खुद की परछाई भी देखना बंद कर देता है। शरीर में अजीब ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रात में नींद नहीं आती और बेचैनी बढ़ जाती है। ये संकेत प्राण के शरीर से अलग होने की शुरुआत दर्शाते हैं।

स्वर्गीय आत्माओं और पूर्वजों का दिखना मृत्यु से पहले व्यक्ति को अक्सर मृत प्रियजन या पूर्वजों की आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। वे सपनों में या जागृत अवस्था में सामने आते हैं। कभी स्नेह से बुलाते हैं, तो कभी सिर्फ दूर से नजर आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, ये आत्माएं मृत्यु के समय व्यक्ति को लेने आती हैं। व्यक्ति को चौंकाने वाला अनुभव होता है और वह भीतर से डरने लगता है। ये दर्शन इसलिए होते हैं, ताकि व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में पूर्वजों से जुड़ाव महसूस करे और शांति से प्राण त्याग सके।

यमदूतों का आगमन और भय का अनुभव गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु से पहले यमदूत दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति महसूस करता है कि कोई उसे लेने आ रहा है। ये शक्तियां रात के समय ज्यादा सक्रिय होती हैं। व्यक्ति रात में सोने से डरने लगता है और बेचैनी महसूस करता है। कभी-कभी उसे काले आकृतियां या भयावह स्वरूप दिखाई देते हैं। ये संकेत प्राण के शरीर से अलग होने की अंतिम अवस्था हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय व्यक्ति को भगवान का नाम जपना चाहिए, इससे यमदूतों का प्रभाव कम होता है और मृत्यु शांतिपूर्ण होती है।

गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं होती। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें पहले कर्मों का दर्शन, फिर परछाइयां, पूर्वजों के दर्शन और अंत में यमदूतों का आगमन होता है। ये संकेत व्यक्ति को अंतिम समय की तैयारी का संदेश देते हैं। इस समय भगवान का नाम जप, दान-पुण्य और सकारात्मक विचार रखने से मृत्यु शांतिपूर्ण होती है और आत्मा को अच्छा गति मिलती है।