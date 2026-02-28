गरुड़ पुराण: अंतिम संस्कार में गलती से भी इन 5 लोगों को नहीं होना चाहिए शामिल, जानिए नियम

गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ विशेष स्थितियों में रहने वाले लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती और परिवार में अशुभ प्रभाव पड़ सकता है।

गरुड़ पुराण में मृत्यु, अंतिम संस्कार और आत्मा की यात्रा से जुड़े नियमों का विस्तार से वर्णन है। इस पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और उसके आगे की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। इसलिए इस कार्य में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ विशेष स्थितियों में रहने वाले लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती और परिवार में अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल न होने वाले 5 प्रकार के लोगों के बारे में।

1. गर्भवती महिलाएं गरुड़ पुराण में गर्भवती स्त्री को अंतिम संस्कार से पूरी तरह दूर रखने का निर्देश है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय की नकारात्मक ऊर्जा और शोक का वातावरण गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। गर्भवती महिला के मन में शोक या भय का भाव आने से शिशु की सेहत और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। इसलिए अंतिम संस्कार के समय गर्भवती महिला को घर पर ही रहना चाहिए। वह शवयात्रा या अंतिम संस्कार स्थल पर नहीं जाए। यदि मजबूरी हो तो भी उसे दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, निकट नहीं जाना चाहिए।

2. छोटे बच्चे (5 वर्ष से कम उम्र के) छोटे बच्चे अभी पूरी तरह समझ विकसित नहीं होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु के संस्कार में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके मन में अनावश्यक भय और आघात पड़ सकता है। बच्चे की कोमल मानसिकता मृत्यु के दृश्य को सहन नहीं कर पाती है। इससे उनके भविष्य में डर, चिंता या नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए छोटे बच्चों को घर पर ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ रखना चाहिए। यदि बच्चा बड़ा होकर पूछे तो उसे सरल शब्दों में समझाया जा सकता है, लेकिन दाह-संस्कार के समय उसे वहां नहीं ले जाना चाहिए।

3. बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर लोग जो व्यक्ति पहले से ही गंभीर बीमारी, कमजोरी या मानसिक अशांति से ग्रस्त हों, उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के समय की ऊर्जा बहुत भारी होती है। बीमार व्यक्ति इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। इससे उनकी बीमारी बढ़ सकती है या स्वास्थ्य में और गिरावट आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही अस्पताल में भर्ती हो या बहुत कमजोर हो तो उसे संस्कार स्थल पर नहीं ले जाना चाहिए। घर पर ही श्रद्धांजलि अर्पित करना पर्याप्त है।

4. जिनके घर में सूतक चल रहा हो गरुड़ पुराण में सूतक काल के दौरान अन्य अंतिम संस्कार में शामिल होने से सख्ती से मना किया गया है। यदि किसी के घर में मृत्यु हुई हो और सूतक चल रहा हो (मृत्यु के 10-13 दिन तक) तो उस परिवार के सदस्यों को किसी अन्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से दोहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इससे आत्मा की शांति में बाधा आती है और दोनों परिवारों में अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है। सूतक काल पूरा होने के बाद ही अन्य संस्कार में शामिल होना चाहिए।

5. बहुत ज्यादा दुखी या भावुक लोग जो व्यक्ति पहले से ही बहुत अधिक दुखी, उदास या भावुक हों, उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसे लोग मृत्यु के समय की भारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है और वे गहरे अवसाद में चले जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी करीबी की मृत्यु से टूटा हुआ हो या भावुकता में बह रहा हो, तो उसे संस्कार स्थल पर नहीं ले जाना चाहिए। घर पर ही प्रार्थना और स्मरण करना पर्याप्त है।

गरुड़ पुराण के ये नियम केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और जीवित लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हैं। इन नियमों का पालन करने से अंतिम संस्कार सुचारु रूप से होता है और परिवार में शांति बनी रहती है।