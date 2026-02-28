Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गरुड़ पुराण: अंतिम संस्कार में गलती से भी इन 5 लोगों को नहीं होना चाहिए शामिल, जानिए नियम

Feb 28, 2026 01:53 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ विशेष स्थितियों में रहने वाले लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती और परिवार में अशुभ प्रभाव पड़ सकता है।

गरुड़ पुराण: अंतिम संस्कार में गलती से भी इन 5 लोगों को नहीं होना चाहिए शामिल, जानिए नियम

गरुड़ पुराण में मृत्यु, अंतिम संस्कार और आत्मा की यात्रा से जुड़े नियमों का विस्तार से वर्णन है। इस पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और उसके आगे की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। इसलिए इस कार्य में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ विशेष स्थितियों में रहने वाले लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती और परिवार में अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल न होने वाले 5 प्रकार के लोगों के बारे में।

1. गर्भवती महिलाएं

गरुड़ पुराण में गर्भवती स्त्री को अंतिम संस्कार से पूरी तरह दूर रखने का निर्देश है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय की नकारात्मक ऊर्जा और शोक का वातावरण गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। गर्भवती महिला के मन में शोक या भय का भाव आने से शिशु की सेहत और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। इसलिए अंतिम संस्कार के समय गर्भवती महिला को घर पर ही रहना चाहिए। वह शवयात्रा या अंतिम संस्कार स्थल पर नहीं जाए। यदि मजबूरी हो तो भी उसे दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, निकट नहीं जाना चाहिए।

2. छोटे बच्चे (5 वर्ष से कम उम्र के)

छोटे बच्चे अभी पूरी तरह समझ विकसित नहीं होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु के संस्कार में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके मन में अनावश्यक भय और आघात पड़ सकता है। बच्चे की कोमल मानसिकता मृत्यु के दृश्य को सहन नहीं कर पाती है। इससे उनके भविष्य में डर, चिंता या नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए छोटे बच्चों को घर पर ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ रखना चाहिए। यदि बच्चा बड़ा होकर पूछे तो उसे सरल शब्दों में समझाया जा सकता है, लेकिन दाह-संस्कार के समय उसे वहां नहीं ले जाना चाहिए।

3. बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर लोग

जो व्यक्ति पहले से ही गंभीर बीमारी, कमजोरी या मानसिक अशांति से ग्रस्त हों, उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के समय की ऊर्जा बहुत भारी होती है। बीमार व्यक्ति इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। इससे उनकी बीमारी बढ़ सकती है या स्वास्थ्य में और गिरावट आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही अस्पताल में भर्ती हो या बहुत कमजोर हो तो उसे संस्कार स्थल पर नहीं ले जाना चाहिए। घर पर ही श्रद्धांजलि अर्पित करना पर्याप्त है।

4. जिनके घर में सूतक चल रहा हो

गरुड़ पुराण में सूतक काल के दौरान अन्य अंतिम संस्कार में शामिल होने से सख्ती से मना किया गया है। यदि किसी के घर में मृत्यु हुई हो और सूतक चल रहा हो (मृत्यु के 10-13 दिन तक) तो उस परिवार के सदस्यों को किसी अन्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से दोहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इससे आत्मा की शांति में बाधा आती है और दोनों परिवारों में अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है। सूतक काल पूरा होने के बाद ही अन्य संस्कार में शामिल होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Holi 2026: होलिका दहन की रात करें ये 5 पारंपरिक उपाय, दूर होगी हर परेशानियां
ये भी पढ़ें:Masik Ank Rashifal March: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:होलिका दहन के बाद घर जरूर लाएं राख, इस उपाय से दूर होंगी कई परेशानियां

5. बहुत ज्यादा दुखी या भावुक लोग

जो व्यक्ति पहले से ही बहुत अधिक दुखी, उदास या भावुक हों, उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसे लोग मृत्यु के समय की भारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है और वे गहरे अवसाद में चले जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी करीबी की मृत्यु से टूटा हुआ हो या भावुकता में बह रहा हो, तो उसे संस्कार स्थल पर नहीं ले जाना चाहिए। घर पर ही प्रार्थना और स्मरण करना पर्याप्त है।

गरुड़ पुराण के ये नियम केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और जीवित लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हैं। इन नियमों का पालन करने से अंतिम संस्कार सुचारु रूप से होता है और परिवार में शांति बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Hindu Sanatan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने