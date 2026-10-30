मृत्यु के बाद शव को जमीन पर क्यों लिटाया जाता है? गरुड़ पुराण से जानें इसके पीछे का कारण

गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव को जमीन पर क्यों लिटाया जाता है? जानें इसके पीछे छिपे पंचतत्वों के रहस्य, अहंकार के नाश और आत्मा की नई यात्रा से जुड़े धार्मिक कारण।

सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कारों और परंपराओं का पालन किया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से पहले उसके शरीर को स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और कुछ समय के लिए जमीन पर लिटाया जाता है। यह परंपरा केवल अंतिम संस्कार की तैयारी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके साथ कई धार्मिक मान्यताएं और जीवन से जुड़े गहरे संदेश भी जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद शव को जमीन पर लिटाने के पीछे क्या कारण बताए जाते हैं।

पंचतत्वों से जुड़ा है शरीर का संबंध सनातन धर्म में मनुष्य के शरीर को पांच महाभूतों से निर्मित माना गया है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जीवन समाप्त होने के बाद शरीर धीरे-धीरे इन्हीं पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को भी शरीर की इसी प्रकृति में वापसी से जोड़कर देखा जाता है। शव को जमीन पर लिटाना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शरीर का धरती से जुड़ा संबंध फिर से स्थापित हो रहा है। जिस प्रकृति से शरीर का निर्माण हुआ, मृत्यु के बाद उसी में उसका विलय होना जीवन के चक्र का हिस्सा है।

धरती की गोद में लौटने का प्रतीक मृत्यु के बाद शव को जमीन पर लिटाने की परंपरा को धरती की गोद में लौटने का प्रतीक भी माना जाता है। मनुष्य का पूरा जीवन पृथ्वी पर ही गुजरता है। वह इसी धरती से अन्न, जल और जीवन से जुड़ी दूसरी आवश्यक चीजें प्राप्त करता है। ऐसे में मृत्यु के बाद शरीर को जमीन पर रखने की रस्म प्रकृति के प्रति उसके संबंध को दर्शाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरीर अंततः उसी मिट्टी में मिल जाता है, जिससे उसका निर्माण हुआ है। यह परंपरा जीवन और प्रकृति के बीच गहरे जुड़ाव की याद दिलाती है।

अहंकार छोड़ने का मिलता है संदेश इंसान अपने जीवन में धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करता है। कई बार इन उपलब्धियों के कारण उसके भीतर अहंकार भी आ जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद ये सारी चीजें यहीं रह जाती हैं। शव को जमीन पर लिटाने की परंपरा इसी सच्चाई का एहसास कराती है। मान्यता के अनुसार, व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान या प्रभावशाली क्यों न हो, अंत में उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए जीवन में अपनी सफलता पर घमंड करने के बजाय विनम्रता बनाए रखना और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना जरूरी है।

जीवन की नश्वरता का कराती है एहसास मृत्यु के बाद शव को धरती पर रखने की परंपरा परिवार और आसपास मौजूद लोगों को जीवन की सच्चाई से रूबरू कराती है। यह याद दिलाती है कि संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ हम जीवन बिताते हैं, एक दिन उससे बिछड़ना पड़ता है। धन, रिश्ते, पद और प्रसिद्धि सब यहीं रह जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति के अच्छे कर्मों को ही उसकी वास्तविक पहचान माना जाता है। इसलिए जीवन रहते हुए जरूरतमंदों की मदद करना, अपने कर्तव्यों को निभाना और किसी का अहित न करना महत्वपूर्ण माना गया है।

आत्मा की नई यात्रा से जुड़ी मान्यता हिंदू धर्म में मृत्यु को केवल शरीर का अंत माना जाता है, आत्मा का नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद अपनी आगे की यात्रा पर निकलती है। अंतिम संस्कार की परंपराएं इसी विचार से जुड़ी हैं। शव को जमीन पर लिटाना सांसारिक जीवन के समाप्त होने और शरीर के प्रकृति को समर्पित होने का प्रतीक माना जाता है।

गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा की गति और अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यताओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन परंपराओं का मूल संदेश यही है कि मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है और कर्मों का महत्व सबसे अधिक है।