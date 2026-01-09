Hindustan Hindi News
गरुड़ पुराण: मृत्यु से पहले गौ दान क्यों किया जाता है? जानिए इसका महत्व

संक्षेप:

मृत्यु के समय या जीवन के अंतिम चरण में गाय दान करने से आत्मा को परलोक में सुगम यात्रा मिलती है और मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और इसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है।

Jan 09, 2026 11:43 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गौ दान की परंपरा बहुत प्राचीन और पवित्र है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में इसका विस्तार से वर्णन है। मान्यता है कि मृत्यु के समय या जीवन के अंतिम चरण में गाय दान करने से आत्मा को परलोक में सुगम यात्रा मिलती है और मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और इसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौ दान करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और मृत आत्मा को यमलोक में कष्ट नहीं होता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गौ दान सबसे बड़ा दान है, जो पाप नष्ट करता है और पुण्य बढ़ाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसका महत्व।

गरुड़ पुराण में गौ दान का वर्णन

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। यह यात्रा बहुत कष्टदायी होती है। गौ दान करने से आत्मा को गाय के रूप में सहारा मिलता है। पुराण में कथा है कि गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी पार करती है। गौ दान नहीं करने से आत्मा भटकती है और कष्ट भोगती है। मृत्यु से पहले गौ दान करने से आत्मा को शांति मिलती है और यमराज की सजा कम होती है। यह दान जीवित व्यक्ति के लिए भी पुण्यदायी है - परिवार को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।

गौ दान का धार्मिक महत्व

गाय में सभी देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गौ दान करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यह दान सभी यज्ञों के बराबर फल देता है। मृत्यु से पहले गौ दान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य खाते में जमा होता है। यह दान मोक्ष का द्वार खोलता है। गौ दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक प्राप्त करता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। परिवार पर भी इसका शुभ प्रभाव पड़ता है - संतान सुख और समृद्धि बढ़ती है।

गौ दान की विधि और नियम

गरुड़ पुराण में गौ दान की विधि बताई गई है:

  • स्वस्थ और दूध देने वाली गाय चुनें।
  • गाय को सजाएं, सिंदूर लगाएं और ब्राह्मण को दान करें।
  • दान के साथ स्वर्ण, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दें।
  • दान करते समय संकल्प लें कि यह दान मृत आत्मा की शांति के लिए है।
  • दान गोपाष्टमी या अन्य शुभ मुहूर्त में करें।
  • दान सच्चे मन से और बिना अपेक्षा के करें। गलत इरादे से दान व्यर्थ हो जाता है।

गौ दान के लाभ

गौ दान से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गौ दान करने वाले को यमराज स्वयं स्वर्ग ले जाते हैं। परिवार में पितृ दोष दूर होता है और संतान को आशीर्वाद मिलता है। आज भी कई लोग अंतिम समय में गौ दान करते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले। यह दान सबसे बड़ा पुण्य है जो जीवन और परलोक दोनों को सुधारता है।

गरुड़ पुराण के अनुसार गौ दान मृत्यु से पहले करना सबसे बड़ा कल्याण है। यह आत्मा को मुक्ति और परिवार को शांति देता है। श्रद्धा से करें तो जीवन में आशीर्वाद मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

