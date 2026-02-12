Hindustan Hindi News
गरुड़ पुराण: पिता के जीवित रहते पुत्र को नहीं करने चाहिए ये 5 काम

Feb 12, 2026 06:51 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
गरुड़ पुराण में मृत्यु, अंतिम संस्कार और पारिवारिक व्यवस्था के साथ-साथ जीवित रहते हुए पिता-पुत्र के संबंधों को भी बहुत महत्व दिया गया है। इस पुराण के अनुसार पिता परिवार का आधार होता है और जब तक वह जीवित है, तब तक पुत्र को कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए।

गरुड़ पुराण में मृत्यु, अंतिम संस्कार और पारिवारिक व्यवस्था के साथ-साथ जीवित रहते हुए पिता-पुत्र के संबंधों को भी बहुत महत्व दिया गया है। इस पुराण के अनुसार पिता परिवार का आधार होता है और जब तक वह जीवित है, तब तक पुत्र को कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये नियम केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि घर में अनुशासन, सम्मान और संतुलन बनाए रखने के लिए भी हैं। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि पिता के रहते पुत्र को अपने स्थान का ध्यान रखना चाहिए। इससे परिवार में पदक्रम बना रहता है और आपसी आदर की भावना मजबूत होती है। आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि पिता के जीवित रहते पुत्र को किन पांच कामों से बचना चाहिए।

घर के मुखिया की भूमिका नहीं निभाना

गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक पिता जीवित हैं, तब तक घर के प्रमुख निर्णय, धार्मिक अनुष्ठान और परिवार की अगुवाई का अधिकार पिता का ही रहता है। पुत्र को आगे बढ़कर खुद को मुखिया साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर पुत्र बिना पिता की सहमति या उनकी उपस्थिति में घर की जिम्मेदारी संभालने लगे, तो यह पदक्रम के विपरीत माना जाता है। इससे परिवार में अनुशासन भंग हो सकता है। पुत्र को सहयोगी की भूमिका में रहकर पिता का सम्मान करना चाहिए।

पितृकर्म खुद से नहीं करना

पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध जैसे पितृकर्म का पहला अधिकार पिता का होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पिता के जीवित रहते पुत्र को स्वयं ये कर्म नहीं करने चाहिए। अगर पुत्र ऐसा करता है, तो यह पिता के अधिकार में हस्तक्षेप माना जाता है। इस परंपरा का उद्देश्य पीढ़ियों के क्रम को सम्मान देना है। पिता के रहते पुत्र को इन कर्मों में सहभागी बनना चाहिए, लेकिन नेतृत्व नहीं करना चाहिए।

दान में पिता का नाम प्राथमिक नहीं रखना

अगर पुत्र कोई दान, दान-पुण्य या धार्मिक कार्य करता है, तो परंपरा के अनुसार पिता का नाम पहले रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात पर बल दिया गया है कि दान या पुण्य का लाभ पहले पिता के नाम से अर्पित होना चाहिए। पुत्र का नाम आगे रखना या खुद को मुख्य दाता बताना परिवार की प्रतिष्ठा और बड़ों के सम्मान के विरुद्ध माना जाता है। इससे वंश की गरिमा बनी रहती है और पुत्र को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।

सामाजिक आयोजनों में नाम का क्रम बदलना

किसी सामाजिक आयोजन, निमंत्रण पत्र, विवाह या सार्वजनिक मंच पर पिता का नाम पहले और पुत्र का नाम बाद में लिखा जाना शिष्टाचार माना जाता है। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में इस बात का संकेत मिलता है कि पिता के जीवित रहते पुत्र को अपना नाम आगे नहीं रखना चाहिए। यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन परंपरा में इसका बहुत महत्व है। इससे परिवार में आदर और पदक्रम की भावना बनी रहती है।

पारंपरिक प्रतीकों में बदलाव नहीं करना

पुराने समय में मूंछ को वंश की गरिमा और पितृसत्ता से जोड़ा जाता था। गरुड़ पुराण में इस बात का संकेत है कि पिता के जीवित रहते पुत्र को मूंछ नहीं कटवानी चाहिए। हालांकि आज समय बदल चुका है और यह प्रथा कम हो गई है, लेकिन इसका मूल भाव यही था कि पिता का स्थान सर्वोपरि है। पुत्र को पिता के जीवित रहते कुछ पारंपरिक प्रतीकों में बदलाव नहीं करना चाहिए।

ये 5 बातें गरुड़ पुराण और हिंदू परंपरा में पिता-पुत्र संबंधों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए बताई गई हैं। इनका पालन करने से परिवार में अनुशासन, सम्मान और सौहार्द बना रहता है। पिता के जीवित रहते पुत्र को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह ना केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि पारिवारिक संतुलन का आधार भी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

