गरुड़ पुराण: इन 5 तरह के पाप कर्म से होती है अकाल मृत्यु, घट जाती है उम्र

गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु, पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग और आत्मा के रहस्य बताए हैं। इस पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों का विस्तार से वर्णन है। गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ विशेष पाप कर्म मनुष्य की आयु को क्षीण करते हैं और अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। ये पाप ना केवल शारीरिक जीवन को छोटा करते हैं, बल्कि आत्मा को भी नरक की ओर ले जाते हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित उन प्रमुख 5 पाप कर्मों के बारे में, जो अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं।

ब्राह्मणों का अपमान और हिंसा गरुड़ पुराण में सबसे घोर पाप ब्राह्मणों का अपमान, निंदा या हिंसा माना गया है। ब्राह्मणों को ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण को अपशब्द कहे, उनकी निंदा करे, उन्हें मारने की कोशिश करे या उनकी संपत्ति हड़प ले, तो ऐसी क्रिया से आयु बहुत कम हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार, यह पाप अकाल मृत्यु का प्रमुख कारण है और नरक में भीषण यातना मिलती है।

माता-पिता, गुरु और देवताओं का तिरस्कार माता-पिता, गुरु और देवताओं का अपमान या सेवा में कमी अकाल मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति माता-पिता की आज्ञा नहीं मानता, उनकी सेवा नहीं करता या उनका अपमान करता है, उसकी आयु आधी हो जाती है। इसी प्रकार गुरु का तिरस्कार या देवताओं की पूजा में लापरवाही भी आयु क्षय करती है। ऐसे पाप से व्यक्ति को अचानक बीमारी या दुर्घटना से मृत्यु मिलती है।

परस्त्री गमन और व्यभिचार पराई स्त्री से संबंध बनाना या व्यभिचार गरुड़ पुराण में अत्यंत घोर पाप माना गया है। यह पाप ना केवल आयु घटाता है, बल्कि अगले जन्म में भी कष्ट देता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि व्यभिचार करने वाले व्यक्ति की आयु बहुत कम रहती है और अकाल मृत्यु के साथ नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इससे परिवार में कलह, रोग और धन हानि भी होती है।

झूठ बोलना, चोरी और धोखाधड़ी झूठ बोलना, दूसरों की संपत्ति चुराना, धोखा देना या कपटपूर्ण व्यवहार करना भी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति बार-बार झूठ बोलता है, विशेषकर न्यायालय में या महत्वपूर्ण मामलों में, उसकी आयु घट जाती है। चोरी और धोखाधड़ी से व्यक्ति की आत्मा दूषित होती है और यमदूत शीघ्र आ जाते हैं।

जीव हिंसा और मांसाहार का ज्यादा सेवन बिना वजह जीवों की हिंसा करना, विशेषकर गाय, ब्राह्मण, स्त्री और बच्चे की हिंसा, अकाल मृत्यु का प्रमुख कारण है। गरुड़ पुराण में गौहत्या को महापातक कहा गया है, जो आयु को बहुत कम करता है। इसी प्रकार अत्यधिक मांसाहार और क्रूरता से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। ऐसे पाप करने वाले को अचानक हृदयाघात, दुर्घटना या रोग से मृत्यु मिलती है।

इन पापों से बचने के उपाय गरुड़ पुराण में इन पापों से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा, गंगा स्नान, दान, ब्राह्मणों की सेवा, माता-पिता की आज्ञा पालन, सत्य बोलना, अहिंसा और शुद्ध आहार अपनाना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गरुड़ पुराण का श्रवण और तुलसी की सेवा से पाप नष्ट होते हैं और आयु बढ़ती है।

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य की आयु पूर्व जन्मों के कर्मों और वर्तमान जीवन के आचरण पर निर्भर करती है। पाप कर्म आयु को घटाते हैं, जबकि पुण्य कर्म आयु बढ़ाते हैं। इन 5 तरह के पापों से बचकर व्यक्ति लंबी और सुखमय आयु प्राप्त कर सकता है।