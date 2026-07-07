Garud Puran: अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं गरुड़ पुराण अनुसार ये 5 गलतियां

Garud Puran: अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं गरुड़ पुराण अनुसार ये 5 गलतियां
गरुड़ पुराण की ये 5 गलतियां अकाल मृत्यु को न्योता देती हैं। जानिए ब्रह्म मुहूर्त में देर सोना, बासी भोजन, बड़ों का अपमान और अन्य गलतियां आयु कैसे छोटी कर देती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इनसे बचकर लंबा और सुखी जीवन कैसे पाएं।
गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो मृत्यु, कर्म और परलोक की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मनुष्य अपनी आयु को खुद ही छोटा कर लेता है। अकाल मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कुछ गलत आचरण उसे निमंत्रण देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ ऐसी गलतियां हैं, जो व्यक्ति की आयु को चुपचाप खाती जाती हैं।
ब्रह्म मुहूर्त का अपमान
गरुड़ पुराण में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र समय बताया गया है। सूर्योदय से पहले का यह समय स्वास्थ्य, बुद्धि और आयु को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति इस समय तक सोता रहता है, वह अमृतमयी वायु का लाभ नहीं ले पाता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति लंबी आयु पाता है, जबकि देर तक सोने वाला अपनी आयु को खुद ही घटाता है।
बासी और तामसिक भोजन का सेवन
शरीर को मंदिर मानकर उसमें शुद्ध और ताजा भोजन चढ़ाना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी है कि रात का बचा हुआ बासी भोजन, मांसाहार और तामसिक चीजें शरीर में विष पैदा करती हैं। इससे जठराग्नि मंद पड़ती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जो लोग नियमित रूप से ऐसे भोजन का सेवन करते हैं, उनकी आयु धीरे-धीरे कम होती जाती है। पुराण कहता है कि सात्विक और ताजा भोजन ही शरीर को दीर्घायु प्रदान करता है।
पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर
अनैतिक संबंध और कामवासना अकाल मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। गरुड़ पुराण में इसे घोर पाप माना गया है। ऐसी वासना ना सिर्फ मानसिक शांति नष्ट करती है बल्कि व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा को भी सोख लेती है। इससे आयु तेजी से घटती है और यमराज समय से पहले बुलावा भेज देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि संयम और पवित्रता ही आयु की रक्षा करते हैं।
अहंकार और बड़ों का अपमान
गरुड़ पुराण में माता-पिता, गुरु और बुजुर्गों का अपमान करने को बहुत बड़ा पाप बताया गया है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और वह बड़ों का सम्मान करना भूल जाता है। इससे लक्ष्मी और आयु दोनों रूठ जाती हैं। कहा जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद आयु बढ़ाता है, जबकि उनका दुख या श्राप आयु को छोटा कर देता है।
स्वच्छता का अभाव और अपवित्रता
शरीर और मन दोनों की शुद्धि आयु रक्षा के लिए जरूरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति नियमित स्नान, स्वच्छ वस्त्र और पवित्रता का ध्यान नहीं रखता, वह नकारात्मक शक्तियों का शिकार बन जाता है। अपवित्रता दरिद्रता, बीमारी और अकाल मृत्यु को निमंत्रण देती है। नियमित स्वच्छता और सात्विक जीवनशैली ना सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा की भी रक्षा करती है।
गरुड़ पुराण हमें कुछ नियम सिखाता है - ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ताजा और सात्विक भोजन करना, वाणी में सत्य रखना, बड़ों का सम्मान करना और नियमित दान-पुण्य करना। इन छोटी-छोटी आदतों से ना सिर्फ आयु बढ़ती है, बल्कि जीवन सुखमय और अर्थपूर्ण भी बनता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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