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Garud Puran: ये 4 गलत आदतें बढ़ाती हैं कर्ज की समस्या, जीवन में नहीं रह जाती है शांति

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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गरुड़ पुराण के अनुसार ये 4 गलत आदतें मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं और कर्ज की समस्या बढ़ाती हैं। जानें कर्ज, आर्थिक तंगी और अशांति के मुख्य कारण तथा इन्हें छोड़कर समृद्धि और शांति कैसे प्राप्त करें।

Garud Puran: ये 4 गलत आदतें बढ़ाती हैं कर्ज की समस्या, जीवन में नहीं रह जाती है शांति

गरुड़ पुराण सनातन धर्म के प्रमुख महापुराणों में से एक है, जो जीवन जीने के सही मार्ग और गलत आदतों के दुष्परिणामों का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कुछ बुरी आदतें मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में कर्ज, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति घर कर जाती है।

अगर आप भी लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हैं और आर्थिक परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, तो गरुड़ पुराण में बताई गई इन 4 गलत आदतों को तुरंत छोड़ दें। इससे ना सिर्फ कर्ज की समस्या दूर होगी, बल्कि घर में शांति और समृद्धि भी आएगी।

1. सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय सोना

गरुड़ पुराण के अनुसार, सूर्योदय के बाद देर तक सोना और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर पड़े रहना काफी अशुभ माना गया है। सूर्य देव की किरणें सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। इस समय सोने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती है और कर्ज बढ़ने लगता है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्यास्त के समय शांतिपूर्वक भजन-कीर्तन या परिवार के साथ समय बिताना चाहिए।

2. कठोर वाणी और दूसरों का अपमान करना

जो व्यक्ति बातचीत में कड़वे शब्दों का प्रयोग करता है या दूसरों का अपमान करता है, गरुड़ पुराण में उसे आर्थिक संकट का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। कठोर वाणी से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। मीठी और सत्य वाणी बोलने से ना सिर्फ रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि धन भी टिकता है। इसलिए हमेशा विनम्रता और शांति से बात करें।

3. घर में गंदगी और रात में जूठे बर्तन छोड़ना

गरुड़ पुराण में साफ-सफाई को मां लक्ष्मी का निवास बताया गया है। जिस घर में गंदगी रहती है, जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी जी चली जाती हैं। इससे कर्ज बढ़ता है और परिवार में कलह होती है। रात को सोने से पहले बर्तन जरूर धो लें और घर को साफ-सुथरा रखें।

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4. बेईमानी और धोखाधड़ी करना

गरुड़ पुराण में बेईमानी को सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति धोखे, झूठ या गलत तरीके से धन कमाता है, उसकी तिजोरी कभी नहीं भरती। बेईमानी से प्राप्त धन जल्दी नष्ट हो जाता है और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति चाहे शुरुआत में कम कमाए, लेकिन उसका धन स्थायी और सुखदायक होता है।

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इन गलत आदतों से बना लें दूरी

गरुड़ पुराण के अनुसार, इन आदतों को छोड़ने के लिए रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें, मां लक्ष्मी की पूजा करें और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें। घर की साफ-सफाई पर ध्यान दें, मधुर और सत्य बोल बोलें। ईमानदारी से काम करें। इन सरल बदलावों से ना सिर्फ कर्ज की समस्या दूर होगी बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आएगी।

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गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि छोटी-छोटी आदतें ही हमारे भाग्य को बनाती या बिगाड़ती हैं। इन 4 गलत आदतों को त्यागकर हम मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और कर्ज मुक्त, सुखी जीवन जी सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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