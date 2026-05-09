Garud Puran: छोटे बच्चों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है? गरुड़ पुराण में छिपा है कारण
Garud Puran: गरुड़ पुराण के अनुसार छोटे बच्चों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? उनकी शुद्ध और निर्मल आत्मा को अग्नि की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? बच्चों को दफनाने की परंपरा, पौराणिक कारण और आध्यात्मिक महत्व इस लेख में विस्तार से जानिए।
हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर अग्नि संस्कार को ही पवित्र और उचित तरीका समझा जाता है, क्योंकि अग्नि शरीर को पंचतत्वों में विलीन कर आत्मा को मुक्ति दिलाती है। लेकिन जब बात छोटे बच्चों या नवजात शिशुओं की आती है, तो परंपरा बदल जाती है। इन नन्हे बच्चों का अंतिम संस्कार दफनाकर किया जाता है, ना कि जलाकर। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में इसके गहरे आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं।
बच्चों का अग्नि संस्कार क्यों नहीं किया जाता?
गरुड़ पुराण के अनुसार, जिस बच्चे के दूध के दांत नहीं निकले हों या जो बहुत छोटा हो, उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आमतौर पर दफनाने की परंपरा है। कारण यह है कि छोटे बच्चों ने अभी किसी प्रकार के कर्म नहीं किए होते हैं। उनका मन निर्मल और निष्कपट होता है। उन्होंने 'मैं' और 'मेरा' का भाव विकसित नहीं किया होता, इसलिए उनके ऊपर कोई कर्म-बंधन नहीं होता है। ऐसी आत्मा को अग्नि से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
आध्यात्मिक दृष्टि से कारण
शास्त्रों में मनुष्य के तीन शरीरों का उल्लेख है - स्थूल (भौतिक), सूक्ष्म और कारण शरीर। बड़े लोगों में ये तीनों शरीर मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें अलग करने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। लेकिन छोटे बच्चों में यह संबंध बहुत हल्का और कमजोर होता है। उनकी आत्मा आसानी से शरीर छोड़ देती है। इसलिए उन्हें सीधे मिट्टी में सौंप दिया जाता है, जो प्रकृति का हिस्सा बनकर रह जाता है।
वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलू
वैज्ञानिक दृष्टि से भी छोटे बच्चों का शरीर बहुत कोमल और नाजुक होता है। उनके सिर का ऊपरी हिस्सा (ब्रह्मरंध्र) पूरी तरह बंद नहीं होता, जिससे प्राण बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे में कपाल क्रिया की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। दफनाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत शांत और कम दर्दनाक होती है, जो परिवार के लिए अत्यधिक दुख की स्थिति में कुछ शांति प्रदान करती है।
प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक
हिंदू धर्म शरीर को पंचतत्वों (मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) से बना मानता है। बड़े व्यक्तियों के शरीर को अग्नि के माध्यम से इन तत्वों में मिलाया जाता है, लेकिन नन्हे बच्चे अभी प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। उन्हें सीधे मिट्टी को सौंपना अधिक स्वाभाविक माना जाता है। दफनाने के बाद बच्चे की आत्मा धरती मां की गोद में सुरक्षित है, यह भावना परिवार को कुछ सांत्वना देती है।
शुद्ध और मुक्त आत्माएं
यह परंपरा हमें सिखाती है कि छोटे बच्चे पाप-कर्म से रहित, शुद्ध और मुक्त आत्माएं होती हैं। उन्हें किसी शुद्धिकरण की जरूरत नहीं होती। गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि ऐसे बच्चों की आत्मा सीधे उच्च लोकों में चली जाती है। इसलिए परिवार को चाहिए कि वे शोक मनाते हुए भी इस बात का स्मरण रखें कि उनका बच्चा अब दिव्य लोक में है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है।
आज भी कई जगहों पर इस परंपरा का पालन किया जाता है। यह हिंदू संस्कृति की संवेदनशीलता और गहराई को दर्शाती है, जहां हर आयु और अवस्था के अनुसार अंतिम संस्कार का तरीका अलग-अलग होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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