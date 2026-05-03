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Garud Puran: पुत्र के नहीं होने पर अंतिम संस्कार कौन कर सकता है? जानें शास्त्रीय नियम

May 03, 2026 09:53 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र ना होने पर अंतिम संस्कार कौन कर सकता है? पत्नी, बेटी, पौत्र, भाई या शिष्य - शास्त्रीय नियमों के अनुसार जानिए मुखाग्नि और पिंडदान का अधिकार किसे है। आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण नियम इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

Garud Puran: पुत्र के नहीं होने पर अंतिम संस्कार कौन कर सकता है? जानें शास्त्रीय नियम

हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार, विधि-विधान से किया गया अंतिम संस्कार और पिंडदान ही मृत आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर पितृ लोक पहुंचाता है और अंततः मोक्ष प्रदान करता है। आमतौर पर यह कार्य पुत्र द्वारा किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में पुत्र के ना होने पर कई अन्य विकल्प भी दिए गए हैं।

अंतिम संस्कार का शास्त्रीय महत्व

गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतिम संस्कार से आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे के यात्रा पर निकल पाती है। यदि अंतिम संस्कार सही ढंग से ना हो, तो आत्मा प्रेत योनि में भटक सकती है। इसलिए शास्त्र इस कार्य को बहुत गंभीरता से लेते हैं और परिवार के सदस्यों को इसमें कोई भी कमी ना छोड़ने की सलाह देते हैं।

पुत्र ना होने पर कौन कर सकता है मुखाग्नि?

गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों के अनुसार, पुत्र के अभाव में निम्नलिखित लोग अंतिम संस्कार कर सकते हैं:

पौत्र या प्रपौत्र: पुत्र का पुत्र (पौत्र) या पौत्र का पुत्र (प्रपौत्र) मुखाग्नि दे सकता है।

पत्नी: पति के देहांत पर यदि पुत्र ना हो, तो पत्नी को पूर्ण अधिकार है। वह मुखाग्नि दे सकती है और श्राद्ध-तर्पण भी कर सकती है।

पुत्री: आधुनिक समय में बेटियां भी मुखाग्नि दे रही हैं। शास्त्रों में पुत्री को यह अधिकार प्राप्त है, खासकर जब पुत्र ना हो।

भाई या भतीजा: सगा भाई या भतीजा (भाई का पुत्र) भी अंतिम संस्कार कर सकता है।

शिष्य या मित्र: यदि परिवार में कोई निकट सदस्य ना हो, तो मृतक का शिष्य या घनिष्ठ मित्र भी शास्त्र विधि से अंतिम क्रिया कर सकता है।

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पिंडदान और तर्पण

अंतिम संस्कार के बाद पिंडदान और तर्पण अत्यंत जरूरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि इनके बिना आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। पुत्र, पत्नी, पुत्री या अन्य अधिकारी व्यक्ति ही इन क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। सही विधि से किए गए पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है।

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गरुड़ पुराण का संदेश

गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि सच्चे मन और सही विधान से किया गया अंतिम संस्कार आत्मा की मुक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम है। अंतिम संस्कार केवल एक रस्म नहीं, बल्कि मृत आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए बेहद जरूरी है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि रिश्ते की परवाह किए बिना सही भाव और विधि से किया गया संस्कार आत्मा को मुक्ति दिला सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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