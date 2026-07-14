Garud Puran: पिता के जीवित रहते बेटा भूलकर भी ना करें ये 5 काम, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम
गरुड़ पुराण के अनुसार, पिता के जीवित रहते बेटा भूलकर भी ये 5 काम ना करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पिता का सम्मान, पितृकर्म, दान और घर की जिम्मेदारी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानिए। संस्कार और मर्यादा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सलाह।
हिंदू धर्म और गरुड़ पुराण में पिता को साक्षात देवता माना गया है। जब तक पिता जीवित हैं, वे ही परिवार के मुख्य देवता हैं। उनकी उपस्थिति में पुत्र को कुछ कामों से बचना चाहिए, अन्यथा यह कुल की परंपरा और पितृऋण का अपमान माना जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि पिता के जीवित रहते कुछ जिम्मेदारियां पुत्र पर नहीं आनी चाहिए।
घर के मुखिया बनने की गलती
पिता के जीवित रहते बेटा घर का मुखिया बनने की कोशिश न करे। भले ही बेटा कमाने लगा हो और सारा खर्च वह उठा रहा हो, लेकिन महत्वपूर्ण फैसले, पूजा-पाठ या परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां पिता की अनुमति और उपस्थिति में ही होनी चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि पिता के रहते बेटा मुखिया बन गया, तो घर में कलह और आर्थिक अस्थिरता आ सकती है।
पितृकर्म नहीं करने का नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध जैसे पितृकर्म नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार, पिता ही पूर्वजों तक जल और अन्न पहुंचाने के अधिकारी हैं। पुत्र द्वारा इन कार्यों को करने से पितृऋण बढ़ सकता है और परिवार पर संकट आ सकता है। पिता स्वयं आज्ञा दें, तभी पुत्र इन कामों में सहयोग कर सकता है।
दान में पिता का नाम पहले रखना
किसी भी दान या पुण्य कार्य के संकल्प में पिता का नाम आगे रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पिता के नाम से किया गया दान सात पीढ़ियों तक पुत्र के कुल को लाभ पहुंचाता है। पुत्र का नाम पहले रखकर दान करने से पुण्य का पूरा फल नहीं मिलता और पितर नाराज हो सकते हैं।
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सामाजिक आयोजनों में पिता का सम्मान
शादी, उपनयन या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र पर पिता का नाम पुत्र से पहले आना चाहिए। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि पिता के प्रति सम्मान का प्रतीक है। गरुड़ पुराण कहता है कि पिता के रहते पुत्र का नाम पहले लिखना कुल की परंपरा का उल्लंघन है और इससे पिता का अपमान होता है।
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पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव ना करना
घर की पूजा पद्धति, कुल देवता की परंपरा या घरेलू रीति-रिवाजों में पिता के जीवित रहते बदलाव नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार, पिता परिवार की परंपरा के संरक्षक होते हैं। उनकी अनुमति के बिना इनमें फेरबदल करने से घर में अशांति और पितृ दोष लग सकता है।
पिता के जीवित रहते इन 5 कामों से बचना पुत्र का धर्म है। इससे ना सिर्फ पिता का सम्मान बना रहता है, बल्कि कुल की खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि पिता की उपस्थिति में विनम्रता और मर्यादा बनाए रखना ही सच्चा पुत्र धर्म है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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