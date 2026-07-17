गरुड़ पुराण के अनुसार ये 4 आदतें बना सकती हैं आपको कंगाल, आज ही बदल लें अपनी दिनचर्या
गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ आदतें धीरे-धीरे आपको कंगाल बना सकती हैं। जानिए कौन सी 4 खतरनाक आदतें छोड़नी चाहिए और अपनी दिनचर्या कैसे बदलनी चाहिए ताकि घर में बरकत, धन और सुख-शांति बनी रहे।
गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और परलोक का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही विधि भी बताता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ आदतें धीरे-धीरे व्यक्ति और पूरे परिवार की खुशहाली और समृद्धि को नष्ट कर देती हैं। इन आदतों को अपनाने से मां लक्ष्मी घर से दूर चली जाती हैं और आर्थिक संकट बढ़ने लगता है। गरुड़ पुराण इन आदतों से बचने की सलाह देता है, ताकि जीवन में स्थिरता और बरकत बनी रहे।
सूर्योदय के बाद सोना
गरुड़ पुराण में सूर्योदय के बाद भी सोते रहने को बहुत अशुभ बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जबकि देर तक सोने से आलस्य बढ़ता है और कार्यक्षमता घटती है। इससे अवसर हाथ से निकल जाते हैं और धन कमाने की क्षमता कम हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करते हैं, उनकी किस्मत भी तेजी से चमकती है।
अन्न का अनादर करना
अन्न को भगवान का रूप माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि भोजन बर्बाद करना या उसे हल्के में लेना धन की हानि का कारण बनता है। जरूरत से ज्यादा खाना बनाना और फिर उसे फेंकना या भोजन के प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाना, धीरे-धीरे आर्थिक संकट पैदा करता है। इसलिए जितना खाना है उतना ही बनाएं और हर कौर के साथ आभार व्यक्त करें। इससे घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती है।
घर में गंदगी और अव्यवस्था
साफ-सुथरा और व्यवस्थित घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, घर में गंदगी, बिखरी हुई चीजें और अनुपयोगी सामान रखना नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करता है। इससे ना सिर्फ स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि धन भी नहीं टिकता है। नियमित सफाई और अनावश्यक चीजों को हटाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
परिवार में कलह और कटुता
गरुड़ पुराण परिवार को सबसे बड़ा धन मानता है। घर में बार-बार झगड़े, कटु वचन और तनाव बनाए रखना लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। जब सदस्य एक-दूसरे से प्रेम और सम्मान से व्यवहार नहीं करते, तो घर की बरकत कम होने लगती है। छोटी-छोटी बातों पर विवाद ना करें, समझदारी और धैर्य से समाधान निकालें। सौहार्दपूर्ण वातावरण ही सच्ची समृद्धि का आधार होता है।
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इन आदतों को बदलने का फायदा
गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि इन चार आदतों को छोड़कर व्यक्ति अपनी किस्मत खुद सुधार सकता है। सुबह जल्दी उठना, अन्न का सम्मान करना, घर को साफ रखना और परिवार में प्रेम बनाए रखना, ये सही आदतें धीरे-धीरे जीवन में बरकत लाती हैं। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं, उन्हें आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य और सुख-शांति दोनों मिलती है।
गरुड़ पुराण के मुताबिक, छोटी-छोटी आदतें जीवन की दिशा बदल सकती हैं। गलत आदतों को छोड़कर सकारात्मक दिनचर्या अपनाएं, तो घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। समय रहते बदलाव करें, तो भविष्य उज्ज्वल होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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