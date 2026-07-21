Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गरुड़ पुराण अनुसार ये 3 शुभ काम चमका देंगे आपकी किस्मत, सुख-समृद्धि की कभी नहीं होगी कमी

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गरुड़ पुराण के अनुसार, ये तीन शुभ काम आपकी किस्मत चमका देंगे और सुख-समृद्धि का खजाना खोल देंगे। अन्नदान, गौसेवा और पितर पूजन जैसे सरल कार्यों से घर में बरकत आती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। जानिए गरुड़ पुराण में बताए गए ये खास उपाय।

गरुड़ पुराण अनुसार ये 3 शुभ काम चमका देंगे आपकी किस्मत, सुख-समृद्धि की कभी नहीं होगी कमी

गरुड़ पुराण सनातन धर्म के प्रमुख महापुराणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु और पुण्य कर्मों की गहराई बताई गई है। यह ग्रंथ सिर्फ अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है। इसमें जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने वाले कई व्यावहारिक उपाय भी दिए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ शुभ काम नियमित रूप से करने से व्यक्ति की किस्मत चमकती है, घर में सुख-समृद्धि आती है और आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।

अन्नदान से खुलती है लक्ष्मी की राह

गरुड़ पुराण में अन्नदान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार गरीबों, भूखे यात्रियों या जरूरतमंदों को भोजन कराता है, उसे विशेष पुण्य मिलता है। अन्नदान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। रोजाना छोटे स्तर पर भी अगर आप किसी को भोजन कराते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे न सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि परिवार में सुख और शांति भी बढ़ती है।

गौसेवा से दूर होते हैं दोष

गौसेवा गरुड़ पुराण में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। गाय को माता का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करने से पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। गाय को चारा खिलाना, उसकी देखभाल करना या गोशाला में योगदान देना जीवन के कई दोषों से मुक्ति दिलाता है। गौसेवा करने वाले व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि गौमाता की सेवा से व्यक्ति के पिछले जन्म के पाप भी कम होते हैं।

पितरों और कुलदेवता का स्मरण

गरुड़ पुराण में पितरों और कुलदेवता की पूजा का विशेष उल्लेख है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने पूर्वजों का सम्मान करता है और कुलदेवता का स्मरण एवं पूजन करता है, उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों को तर्पण देना, श्राद्ध करना और उनकी याद में अच्छे कार्य करना परिवार की रक्षा करता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कुलदेवता की पूजा करने से आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन का मार्ग सुगम बनता है।

क्या आप भी राहु की महादशा से हैं परेशान? मोर पंख के इस उपाय से दूर होंगी सारी बाधाएं

दया और सेवा का भाव

गरुड़ पुराण के अनुसार दया और सेवा भाव से किए गए कार्य व्यक्ति की किस्मत चमकाते हैं। जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना या समाज के लिए कुछ अच्छा करना पुण्य बढ़ाता है। ये काम ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इन्हें करने से मन में संतोष मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान विष्णु उसकी मदद स्वयं करते हैं।

चातुर्मास में बदल जाते हैं लड्डू गोपाल की सेवा के नियम, जान लें पूजा से लेकर भोग की सही विधि

नियमितता और श्रद्धा का महत्व

गरुड़ पुराण इन शुभ कामों को कभी-कभी करने की बजाय नियमित रूप से करने की सलाह देता है। श्रद्धा के साथ किए गए कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। अन्नदान, गौसेवा और पितर पूजन को जीवन का हिस्सा बनाकर आप अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। इन कार्यों से न सिर्फ सुख-समृद्धि आती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचता है।

शाम होने के बाद गलती से ना करें इन 7 चीजों का दान, वरना घर आ सकती है कंगाली

गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इन तीन शुभ कामों को अपनाकर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और घर में कभी सुख-समृद्धि की कमी नहीं होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Hindu Sanatan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने