गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना करें ये छोटा सा उपाय

Thu, 28 Aug 2025 05:25 PM

भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देव हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं हो सकता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो किसी भी कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। इसके साथ ही वे बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक भी हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता-पिता की परिक्रमा कर उन्होंने बुद्धि से श्रेष्ठता साबित की और उन्हें प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त हुई। भगवान गणेश की जिस व्यक्ति पर कृपा हो जाए उसका जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए रोजाना उनकी पूजा कर उन्हें भोग लगाएं और आरती करें। आगे पढ़ें भगवान गणेश की आरती-

Ganesh Ji Ki Aarti, गणेश जी की आरती- जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।।

एकदंत, दयावन्त, चार भुजाधारी,

माथे सिन्दूर सोहे, मूस की सवारी।

पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा,

लड्डुअन का भोग लगे, सन्त करें सेवा।। ..

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।।

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया,

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया।

'सूर' श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।।

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ..

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।

दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।

कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी।

॥ श्री गणपतीची आरती ॥ सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची।

नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची।

सर्वांगी सुन्दर उटि शेंदुराची।

कण्ठी झळके माळ मुक्ताफळांची॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति।

दर्शनमात्रे मनकामना पुरती॥

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा।

चन्दनाची उटि कुंकुमकेशरा।

हिरे जड़ित मुकुट शोभतो बरा।

रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति।

दर्शनमात्रे मनकामना पुरती॥

लम्बोदर पीताम्बर फणिवर बन्धना।

सरळ सोण्ड वक्रतुण्ड त्रिनयना।

दास रामाचा वाट पाहे सदना।

संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवन्दना॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति।