Gangaur Puja Vidhi Muhurat: आज इस शुभ मुहूर्त में करें गणगौर की पूजा, नोट करें विधि और पूजन सामग्री लिस्ट
Gangaur Puja Shubh Muhurat Today: आज गणगौर का त्योहार मनाया जाएगा। इस खास दिन पर भगवान शिव और मां पार्वती के ईसर और गौरा रूप को पूजा जाता है। जानें आज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?
Gangaur Puja 2026: हिंदू धर्म में गणगौर की पूजा का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोग गणगौर का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते है। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। बता दें कि हर साल ये त्योहार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। आज रात में ही 2 बजकर 30 मिनट पर तृतीया तिथि की शुरुआत हो चुकी है। इस खास दिन पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। इस पूजा में शिवजी को ईसर के रूप में पूजा जाता है। वहीं मां पार्वती के गौरा वाले स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त और सही विधि-विधान से पूजा की जाए तो शिव-शक्ति का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि आज गणगौर की पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है?
ऐसे होती है गणगौर की पूजा
विवाहित महिलाएं आज का व्रत अखंड सौभाग्य का वरदान पाने और पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। गणगौर की पूजा और व्रत अविवाहित लड़कियां भी रखती हैं ताकि अच्छे और मनचाहे वर का साथ मिले। गणगौर की पूजा के दौरान लोग बालू और मिट्टी की मदद से भगवान शिव और मां पार्वती के ईसर और गौरा स्वरूप की मूर्ति बनाती हैं। इस मूर्ति को सजाया जाता है और बाद में इसी की विधि विधान के साथ पूजा होती है। महिलाएं पूजा करने के बाद मिलकर लोकगीत गाती हैं।
तृतीया तिथि का आरंभ
आज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब इस तिथि का समापन आज रात ही 11 बजकर 56 मिनट पर हो जाएगा। पंचांग के हिसाब से इस तृतीया तिथि को काफी खास माना जाता है क्योंकि आज ही चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इसके अलावा आज मत्स्य जयंती भी है। इस दिन को विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के जन्म के रूप पूजा जाता है।
गणगौर की पूजा का शुभ मुहूर्त
हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार अगर कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में की जाए तो ये और भी फलदायी हो जाता है। गणगौर की पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त वाला शुभ मुहूर्त तो अब निकल चुका है। वहीं अब दिन के समय के कुछ शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें गणगौर की पूजा की जा सकती है। हिंदू पंचांग के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः सन्ध्या, अभिजित मुहूर्त, गोधूलि मुहूर्त, सायाह्न सन्ध्या और अमृत काल में गणगौर की पूजा करना शुभ माना जाता है। हालांकि अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त वाली पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है।
नोट करें पूजा के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:49 बजे से सुबह 5:37 बजे तक
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12:04 बजे से 12:53 बजे तक
विजय मुहूर्त- दोपहर 2:30 बजे से 3:18 बजे तक
गणगौर की पूजा विधि
गणगौर की पूजा के लिए सुबह स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा घर की साफ-सफाई कर लें। मंदिर में आगे चौकी रखकर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इस पर गणगौर यानी शिव-पार्वती की मूर्ति रख दें। धूप और दीया जलाएं। इसके बाद शिव-पार्वती को फूल, सिंदूर और अक्षत के साथ-साथ सुहाग का सामान अर्पित करें। बाकी चीजें चढ़ा दें। फल और बाकी भोग चढ़ा दें। इसके बाद गणगौर व्रत की कथा का पाठ करें। शाम की पूजा के बाद मूर्ति को किसी पवित्र नदी या साफ पानी में विसर्जित कर दें।
गणगौर पूजा सामग्री
ईसर-गौरी की मूर्ति
16 श्रृंगार का सामान
दीया और धूप
गेंहू और जौ
अक्षत
सिंदूर
तांबे का कलश और थाली
फूल
भोग का सामान
मौली
पान का पत्ता
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें