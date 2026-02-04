गंगाजल को प्लास्टिक की बोतल में रखने की ना करें गलती, इन खास दिनों पर भरने से मिलता है बड़ा पुण्य
हिंदू घर्म में गंगाजल को सबसे पवित्र माना जाता है। इसे रखने से लेकर इस्तेमाल करने तक कई नियम हैं। आज जानें कि गंगाजल को किस चीज में रखना शुभ माना जाता है? साथ ही जानें कि इसे किस दिन भरना सबसे सही होता है?
Gangajal Rules: सनातन धर्म में गंगाजल को बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है। पूजा-पाठ, हवन, गृह प्रवेश, घर की शांति से लेकर लगभग हर शुभ काम में गंगाजल की जरूरत होती है। मान्यता के अनुसार गंगाजल की मौजूदगी से कोई भी पूजा और भी पवित्र और फलदायी बन जाती है। हमारे धर्म में तो गंगा स्नान से लेकर गंगा आरती का महत्व बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि गंगा नदी में एक डुबकी भी लगा ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। लोग बोतल में भरकर गंगाजल ले आते हैं। कहा जाता है कि गंगाजल कभी खराब नहीं होता है और इसमें सालों साल तक शुद्धता और सकारात्मकता बनी रहती है लेकिन क्या प्लास्टिक की बोतल में इसे रखना शुभ माना जाता है? इस सवाल को लेकर कई लोग कन्फ्यूज होते हैं। नीचे विस्तार से इस बारे में समझे कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं? साथ ही जानें कि गंगाजल किस दिन भरकर लाना सबसे अच्छा माना जाता है?
प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल रखना शुभ या अशुभ?
सबसे पहले तो समझते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल रखना सही होता या ऐसा करना ही पाप है। आम तौर पर लोग गंगा स्नान के बाद प्लास्टिक की बोतल या फिर केन में इसे भर लेते हैं। कई लोग घर लाकर भी इसे जस का तस ही रख देते हैं। इस गलती को करने से बचना चाहिए क्योंकि ये अशुभ होता है। घर पर आने के बाद गंगाजल को हमेशा किसी धातु वाले बर्तन में रख देना चाहिए। इस पात्र में गंगाजल शुद्ध रहता है। नियम के हिसाब से गंगाजल को हमेशा तांबे, पीतल या फिर कांसे के पात्र में ही रखना चाहिए। साथ ही इसे पूजा घर में उत्तर-पूर्व दिशा की ओर रख दें। इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। शास्त्र के हिसाब इस दिशा में ही देवी देवताओं का वास होता है।
इस दिन ही भरें गंगाजल
हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से गंगाजल किसी भी दिन भरकर घर ला सकते हैं। आप किसी भी महीने की एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि और अमावस्या के दिन गंगाजल भर सकते हैं। वहीं सोमवार के दिन और महाशिवरात्रि पर भी गंगाजल को भरकर घर लाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कुंभ और गंगा दशहरा इत्यादि के दिन भी गंगाजल को भरना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के हिसाब से अगर इन दिनों में आप गंगा बोतल में भरकर लाएंगे तो आपको काफी पुण्य मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि काशी यानी वाराणसी से आप गंगाजल ना ले आएं। इसके अलावा बाकी किसी भी जगह से गंगाजल लाना सही होता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
