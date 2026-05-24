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25 मई को गंगा दशहरा, जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Ganga Dussehra Date kab hai Ganga Dussehra time 2026 : इस साल गंगा दशहरा पर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और रवि योग का संयोग रहेगा। इस पर्व पर गंगा स्नान कर दान करने से मनुष्य दस प्रकार के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 

25 मई को गंगा दशहरा, जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, उपाय

Ganga Dussehra Date kab hai Ganga Dussehra time 2026, गंगा दशहरा : इस साल ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। दस पापों को हरने वाला पर्व गंगा दशहरा सोमवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा को गंगावतरण के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार, इस दिन गंगा स्नान के बाद तिलोदक द्वारा अर्घ्य देने से मनुष्य दस पापों से मुक्त हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 25 मई को सुबह 4 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी और 26 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट तक रहेगी। इस साल गंगा दशहरा पर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और रवि योग का संयोग रहेगा। 25 मई को गंगा दशहरा पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। इस पर्व पर गंगा स्नान कर दान करने से मनुष्य दस प्रकार के पापों से मुक्त होकर जीवन में मनोवांक्षित फल के साथ सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है।

25 मई को गंगा दशहरा, जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, उपाय

ऐसे में गंगा दशहरा के दिन स्नान-दान 25 मई को सुबह 4 बजकर 31 मिनट से सर्वार्थ सिद्धि योग, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, रवि योग में प्रारंभ होकर पूरे दिन शुभ फल प्रदान करने वाला होगा।

  • दशमी तिथि प्रारम्भ - मई 25, 2026 को 04 बजकर 30 मिनट
  • दशमी तिथि समाप्त - मई 26, 2026 को 05 बजकर 10 मिनट
  • हस्त नक्षत्र प्रारम्भ - मई 26, 2026 को 04 बजकर 08 मिनट
  • हस्त नक्षत्र समाप्त - मई 27, 2026 को 05 बजकर 56 मिनट
  • ब्रह्म मुहूर्त 04:04 ए एम से 04:45 ए एम
  • अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:46 पी एम
  • विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:31 पी एम

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  • गोधूलि मुहूर्त 07:09 पी एम से 07:30 पी एम
  • अमृत काल 08:33 पी एम से 10:14 पी एम
  • निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:39 ए एम, मई 26
  • रवि योग पूरे दिन

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गंगा दशहरा पर क्या उपाय करें?

  1. ब्रह्म पुराण और वाराह पुराण के अनुसार, इस दिन व्रत रहकर गंगाजल में स्थित होकर गंगास्तोत्र का दस बार पाठ करने के साथ मां गंगा का पूजन करने से दरिद्र व अक्षम व्यक्ति भी पापों से मुक्त होकर समस्त इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त कर लेता है।
  2. इस दिन मां गंगा के पूजन में समस्त सामग्री दस की संख्या में चढ़ाना चाहिए, जैसे पुष्प, पान, लौंग, इलायची, फल, मिष्ठान, दीपक आदि।
  3. इस दिन दस ब्राह्मणों को यथा शक्ति दान अवश्य देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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