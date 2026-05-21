गंगा दशहरा: 25 मई को मेष से लेकर मीन राशि वाले जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएगी शुभता
Ganga dussehra par kya daan karna chahie: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गंगा दशहरा पर कुछ चीजों का दान शुभ फलदायी माना जाता है। जानें गंगा दशहरा पर मेष से लेकर मीन राशि वालों को क्या दान करना चाहिए।
Ganga dussehra 2026 Par Kya Daan Karna Chaiye: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि इस पावन दिन ही मां गंगा स्वर्ग लोक से धरती पर अवतरित हुई थीं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल गंगा दशहरा 25 मई 2026 को मनाया जाएगा। इस साल गंगा दशहरा पर अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का संयोग इसका महत्व कई गुना बढ़ रहा है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर राशि अनुसार कुछ चीजों का दान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि और शांति आती है।
जानें गंगा दशहरा पर मेष से लेकर मीन राशि वाले किन चीजों का दान करें-
1. मेष राशि- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष राशि वालों के लिए गुड़, लाल वस्त्र और मसूर की दाल का दान लाभकारी माना जाता है।
2. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए सफेद वस्त्र, चीनी और चावल आदि का दान शुभ माना जाता है।
3. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए हरी मूंग की दाल और मौसमी फलों का दान लाभकारी माना जाता है।
4.कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए चांदी से बनी कोई वस्तु या दूध आदि का दान शुभ माना जाता है।
5. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए गेहूं, गुड़ व तांबा आदि का दान शुभ फलदायी माना जाता है।
6. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए गंगा दशहरा पर हरी सब्जियां और साबुत मूंग की दाल का दान करना शुभ माना जाता है।
7.तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए गंगा दशहरा पर मिश्री, इत्र व सफेद वस्त्र आदि का दान शुभ माना जाता है।
8. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और शहद आदि का दान लाभकारी माना जाता है।
9. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए गंगा दशहरा पर पीली दाल व पीले वस्त्र का दान शुभ माना जाता है।
10. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए सरसों का तेल, काले वस्त्र, काले तिल और लोहे के बर्तन का दान शुभ माना जाता है।
11. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को गंगा दशहरा पर कंबल और जूते-चप्पल आदि का दान करने शुभ फल मिलने की मान्यता है।
12. मीन राशि- मीन राशि वालों को चने की दाल, पीले फल, वस्त्र और पीले रंग की मिठाई का दान करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान