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25 या 26 मई गंगा दशहरा कब मनाना रहेगा उत्तम? जानें पंडित जी से स्नान-दान का समय भी

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Ganga Dussehra 2026 Snan Daan Muhurat 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पावन पर्व ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा पर अधिक मास का संयोग इस दिन की शुभता बढ़ा रहा है। जानें गंगा दशहरा कब मनाना रहेगा उत्तम।

25 या 26 मई गंगा दशहरा कब मनाना रहेगा उत्तम? जानें पंडित जी से स्नान-दान का समय भी

Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का विशेष महत्व है। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि गंगा जी का अवतरण हस्त नक्षत्र में हुआ था। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि इस बार गंगा दशहरा की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है। कुछ पंचांग में गंगा दशहरा 25 मई और कुछ में 26 मई को मनाना उचित बताया गया है।

जानें पंडित जी से इस बार गंगा दशहरा मनाना कब रहेगा उत्तम और स्नान-दान का समय।

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गंगा दशहरा कब है-

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, वाराणसी से प्रकाशित पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व दिन 26 मई 2026. मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 5 बजकर 18 मिनट पर होगा। 26 मई को दशमी तिथि का मान सुबह 7 बजकर 40 मिनट तक रहेगा और इसके बाद एकादशी तिथि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 6 बजकर 55 मिनट तक रहेगा और इसके बाद हस्त नक्षत्र का संयोग बनेगा। वज्र योग सुबह 6 बजकर 14 मिनट तक रहेगा, इसके बाद व्यतिपात योग तथा गर नामक करण का संयोग बन रहा है।

26 मई को ही हस्त नक्षत्र का बन रहा संयोग:

नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शास्त्रों में वर्णित है कि गंगा जी का अवतरण हस्त नक्षत्र में हुआ था। 26 मई मंगलवार को हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन को संवत्सर का मुख मानी जाती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान, दान और उपवास का विशेष महत्व है। ब्रह्मपुराण में बताया गया है कि हस्त नक्षत्र से संयुक्त ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दस प्रकार के पापों को हरने के कारण दशहरा कहलाती है। दस पाप हैं- बिना अनुमति के दूसरे की वस्तु लेना, हिंसा और परस्त्री गमन, कटु बोलना, झूठ बोलना,पीछे से बुराई या चुगली करना और निष्प्रयोजन बातें करना, दूसरे की वस्तु को अन्याय पूर्ण ढंग से लेने का विचार करना, दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना और नास्तिक बुद्धि रखना।

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गंगा दशहरा स्नान-दान का समय:

गंगा दशहरा पर स्नान-दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 03 मिनट से सुबह 04 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 51 मिनट से दोपहर 12 बजकर 46 मिनट तक रहेगा।

गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए:

गंगा दशहरा के दिन व्यक्ति को गंगा जी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए।। अगर यह संभव न हो‌ तो गंगाजल मिश्रित जल से अपने घर पर ही स्नान करें और गंगा जी का पूजन कर निम्न मंत्र का यथासंभव जप करें- ऊं नम:शिवाय नारायण मैं दशहरायै गंगायै नम:।

अंत में दस-दस मुट्ठी अनाज और अन्य वस्तुएं दस ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए‌‌।इस दिन सत्तू का भी दान किया जाता है। गंगा दशहरा की कथा सुनकर ही व्रत खोलना चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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