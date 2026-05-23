अधिकमास में गंगा दशहरा कब है, इस साल गंगा के अवतरण वाला हस्त योग भी और किस तिथि पर गंगा स्नान का फल मिलता है?
Ganga Dussehra 2026 Kab Hai: अधिकमास में इस साल गंगा दशहरा पर बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष में दशमी तिथि को हस्त नक्षत्रके योग में भगवती भागीरथी हिमालय से इस धरती पर उतरी थीं। इस साल भी हस्त नक्षत्र का योग बन रहा है,
वैसे तो हर मास की अमावस्या और पूर्णिमा को गंगा स्नान किया जाता है। लेकिन इस साल गंगा स्नान गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करें। इस साल अधिकमास में आने वाले गंगा दशहरा पर बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष में दशमी तिथि को हस्त नक्षत्रके योग में भगवती भागीरथी हिमालय से इस धरती पर उतरी थीं। इस साल भी हस्त नक्षत्र का योग बन रहा है, इसलिए इस तिथि को आपने गंगा स्नान किया तो मां गंगा आपके दस गुने पाप हर लेती हैं और यही नहीं आपको अश्वमेधयज्ञ का सौगुना पुण्य प्रदान करती हैं। इस साल गंगा स्नान 25 मई को है और इस दिन सोमवार के दिन पड़ने वाले इस पर्व पर हस्त नक्षत्र, रवि योग और गुरु-चंद्रमा की युति का दुर्लभ संयोग बन रहा है। हस्त नक्षत्र का योग मां गंगा के धरती र आने पर भी बना था, इसलिए गंगा स्नान बहुत ही फलदायी है। गंगा दशहरा के अलावा और किस दिन गंगा स्नान अच्छा माना गया है।
किस तिथि पर गंगा स्नान पुण्यदायक माना गया है
संक्रान्ति में, दोनों पक्षों की अन्तिम तिथि को और चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण में इच्छानुसार गंगा-स्न्नान करनेवाला मानव ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। चन्द्रग्रहण का स्नान का आपको कई लाख गुना फल मिलता है। सूर्यग्रहण का स्नान उससे भी दस गुना अधिक माना गया है। कालविशेष की बात करें तो मनुष्य माघ मास में गंगा स्नान करता है, वह दीर्घकाल तक अपने समस्त कुल के साथ इन्द्रलोक में निवास करता है। तदनन्तर दस लाख करोड़ पापों को कम करता है । सम्पूर्ण संक्रान्तियों में जो मनुष्य गंगाजी के जलमें स्नान करता है, वह सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा वैकुण्ठधामको जाता है।
गंगा दशहरा पर क्या दान और इस दिन कितने पापों को शमन होता है?
ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान और दान का इस दिन बहुत अधिक फल मिलता है। इस दिन गंगा जल या पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुएं जैसे घड़ा, पंखा, जल, तिल और फलों का दान करना पुण्यकारी माना गया है। इस दिन दस की संख्या में चीजों का दान करें तो उत्तम फल मिलता है। और आपके कई पापों को निवारण करता है। इसमें आपके दैहिक, मानसिक, वाणी सभी तरह के पाप शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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