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अधिकमास में गंगा दशहरा कब है, इस साल गंगा के अवतरण वाला हस्त योग भी और किस तिथि पर गंगा स्नान का फल मिलता है?

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Ganga Dussehra 2026 Kab Hai: अधिकमास में इस साल गंगा दशहरा पर बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष में दशमी तिथि को हस्त नक्षत्रके योग में भगवती भागीरथी हिमालय से इस धरती पर उतरी थीं। इस साल भी हस्त नक्षत्र का योग बन रहा है,

अधिकमास में गंगा दशहरा कब है, इस साल गंगा के अवतरण वाला हस्त योग भी और किस तिथि पर गंगा स्नान का फल मिलता है?

वैसे तो हर मास की अमावस्या और पूर्णिमा को गंगा स्नान किया जाता है। लेकिन इस साल गंगा स्नान गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करें। इस साल अधिकमास में आने वाले गंगा दशहरा पर बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष में दशमी तिथि को हस्त नक्षत्रके योग में भगवती भागीरथी हिमालय से इस धरती पर उतरी थीं। इस साल भी हस्त नक्षत्र का योग बन रहा है, इसलिए इस तिथि को आपने गंगा स्नान किया तो मां गंगा आपके दस गुने पाप हर लेती हैं और यही नहीं आपको अश्वमेधयज्ञ का सौगुना पुण्य प्रदान करती हैं। इस साल गंगा स्नान 25 मई को है और इस दिन सोमवार के दिन पड़ने वाले इस पर्व पर हस्त नक्षत्र, रवि योग और गुरु-चंद्रमा की युति का दुर्लभ संयोग बन रहा है। हस्त नक्षत्र का योग मां गंगा के धरती र आने पर भी बना था, इसलिए गंगा स्नान बहुत ही फलदायी है। गंगा दशहरा के अलावा और किस दिन गंगा स्नान अच्छा माना गया है।

किस तिथि पर गंगा स्नान पुण्यदायक माना गया है

संक्रान्ति में, दोनों पक्षों की अन्तिम तिथि को और चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण में इच्छानुसार गंगा-स्न्नान करनेवाला मानव ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। चन्द्रग्रहण का स्नान का आपको कई लाख गुना फल मिलता है। सूर्यग्रहण का स्नान उससे भी दस गुना अधिक माना गया है। कालविशेष की बात करें तो मनुष्य माघ मास में गंगा स्नान करता है, वह दीर्घकाल तक अपने समस्त कुल के साथ इन्द्रलोक में निवास करता है। तदनन्तर दस लाख करोड़ पापों को कम करता है । सम्पूर्ण संक्रान्तियों में जो मनुष्य गंगाजी के जलमें स्नान करता है, वह सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा वैकुण्ठधामको जाता है।

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गंगा दशहरा पर क्या दान और इस दिन कितने पापों को शमन होता है?

ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान और दान का इस दिन बहुत अधिक फल मिलता है। इस दिन गंगा जल या पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुएं जैसे घड़ा, पंखा, जल, तिल और फलों का दान करना पुण्यकारी माना गया है। इस दिन दस की संख्या में चीजों का दान करें तो उत्तम फल मिलता है। और आपके कई पापों को निवारण करता है। इसमें आपके दैहिक, मानसिक, वाणी सभी तरह के पाप शामिल हैं।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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