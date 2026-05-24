Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर करें मां गंगा की आरती, ॐ जय गंगे माता, श्री गंगे माता
Maa Ganga Aarti: गंगा दशहरा 2026 पर मां गंगा की विशेष आरती करें। जानें गंगा दशहरा तिथि, पूजा विधि और मां गंगा की 'ॐ जय गंगे माता, श्री गंगे माता' के पूरे बोल। इस पावन दिन गंगा स्नान और पूजा से दस पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है।
हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष धार्मिक महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आईं। इस साल गंगा दशहरा का महापर्व 25 मई 2026 को मनाया जाएगा।
मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने, मां गंगा की पूजा-अर्चना करने और उनकी आरती करने से दस प्रकार के पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा के साथ गंगा जी में स्नान नहीं कर पाता, वह घर पर ही गंगाजल मिले पानी से स्नान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस पावन दिन पर मां गंगा की आरती करना विशेष फलदायी माना जाता है।
मां गंगा की आरती
ॐ जय गंगे माता, श्री गंगे माता।
जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता।
ॐ जय गंगे माता...
चन्द्र-सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता।
शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता।
ॐ जय गंगे माता...
पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता।
कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता।
ॐ जय गंगे माता...
एक ही बार भी जो नर तेरी शरणगति आता।
यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता।
ॐ जय गंगे माता...
आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता।
दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता।
ॐ जय गंगे माता...
ॐ जय गंगे माता।।
गंगा दशहरा पर क्या करें?
- गंगाजल से स्नान करें या घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
- मां गंगा की आरती करें और उन्हें फूल, अगरबत्ती, दीपक अर्पित करें।
- गंगा जी की कथा सुनें या पढ़ें।
- गरीबों को अन्न, जल या वस्त्र दान करें।
गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की आरती करने से मन को असीम शांति मिलती है। उनके पावन जल का स्पर्श मात्र पापों को धोने वाला माना जाता है। इस पावन अवसर पर हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए मां गंगा से शुद्धता, सद्बुद्धि और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। मां गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि पापों को हरने वाली माता हैं। मां गंगा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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