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Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर करें मां गंगा की आरती, ॐ जय गंगे माता, श्री गंगे माता

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Maa Ganga Aarti: गंगा दशहरा 2026 पर मां गंगा की विशेष आरती करें। जानें गंगा दशहरा तिथि, पूजा विधि और मां गंगा की 'ॐ जय गंगे माता, श्री गंगे माता' के पूरे बोल। इस पावन दिन गंगा स्नान और पूजा से दस पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है।

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर करें मां गंगा की आरती, ॐ जय गंगे माता, श्री गंगे माता

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष धार्मिक महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आईं। इस साल गंगा दशहरा का महापर्व 25 मई 2026 को मनाया जाएगा।

मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने, मां गंगा की पूजा-अर्चना करने और उनकी आरती करने से दस प्रकार के पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा के साथ गंगा जी में स्नान नहीं कर पाता, वह घर पर ही गंगाजल मिले पानी से स्नान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस पावन दिन पर मां गंगा की आरती करना विशेष फलदायी माना जाता है।

मां गंगा की आरती

ॐ जय गंगे माता, श्री गंगे माता।

जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता।

ॐ जय गंगे माता...

चन्द्र-सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता।

शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता।

ॐ जय गंगे माता...

पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता।

कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता।

ॐ जय गंगे माता...

एक ही बार भी जो नर तेरी शरणगति आता।

यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता।

ॐ जय गंगे माता...

आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता।

दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता।

ॐ जय गंगे माता...

ॐ जय गंगे माता।।

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गंगा दशहरा पर क्या करें?

  1. गंगाजल से स्नान करें या घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
  2. मां गंगा की आरती करें और उन्हें फूल, अगरबत्ती, दीपक अर्पित करें।
  3. गंगा जी की कथा सुनें या पढ़ें।
  4. गरीबों को अन्न, जल या वस्त्र दान करें।

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गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की आरती करने से मन को असीम शांति मिलती है। उनके पावन जल का स्पर्श मात्र पापों को धोने वाला माना जाता है। इस पावन अवसर पर हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए मां गंगा से शुद्धता, सद्बुद्धि और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। मां गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि पापों को हरने वाली माता हैं। मां गंगा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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